Mosaicos innovadores son expuestos en el Museo René Marqués de Arecibo

Por: Christian Irizarry Maysonet

El pasado viernes, se llevó a cabo la inauguración de la exposición de mosaicos “Fragmentos”, en el Museo de Arte y Cultura René Marqués del municipio de Arecibo. Esta exposición, lejos de ser una colección tradicional, le da un giro moderno a la técnica del mosaico, al utilizar la tecnica tridimensional para dar vida a las obrasl.

“La exposición de mosaicos ‘Fragmentos’ es una colaborativa de arte compuesta por obras preparadas en mosaico”, explicó Ángel Ramos López, director del Departamento de Arte y Cultura del municipio de Arecibo. La exposición, que estará abierta al público hasta el 16 de septiembre, reúne obras de 11 mosaiquistas de todas partes de Puerto Rico. “Los temas de las obras son bien variados, algunas piezas son acerca del comienzo de la vida, otros son sobre el mar, y otros relatan diferentes experiencias de vida de los artistas”, añadió Ramos.

La artista principal en la exposición es Natalia García Berges, una mosaiquista arecibeña con más de 13 años de experiencia. “Lo que nosotros hacemos no es un mosaico tradicional, es un mosaico más moderno siguiendo las reglas de estructura y de color”, explicó la artista. García logra darle vida a objetos cotidianos, y elimina su trivialidad convirtiéndolos en verdaderas obras de arte. “Yo trato de recrear artículos normales, por ejemplo, un abanico, una mesa con una taza de café, un paraguas – todos artículos normales – y los llevo al mosaico. Todos son tridimensionales, muchas son esculturas, pero todos tienen masa y volumen”, explicó García.

El mosaiquismo es una disciplina que requiere de mucho tiempo, dedicación y esfuerzo, relata García, quien aparte de su trabajo a tiempo completo, dedica alrededor de seis horas diarias a trabajar en sus piezas. Prefiere apartarse de la técnica del mosaico tradicional, ya que, “cuando haces un mosaico tridimensional tienes un reto mucho mayor. Le puedes dar vida a la obra. La estás sacando de ese cajón y la estás llevando a algo mucho más allá de lo que es ella”.

La artista recomendó que las personas interesadas en perseguir carreras relacionadas al arte “no se queden con lo tradicional, vayan mucho más allá. El arte es tan rico, puedes hacer tantas cosas dentro del arte. Tienen que llevar su trabajo mucho más allá y siempre dar la milla extra por sus piezas”. García también se lamentó por los recortes presupuestarios que han sufrido las escuelas públicas del país, indicando que: “mientras no lleguen los fondos, los estudiantes no tienen la oportunidad de estar expuestos. Cuando las personas no están haciendo cosas productivas, están haciendo cosas no productivas”.

La exposición ‘Fragmentos’ estará abierta al público de manera gratuita hasta el 16 de septiembre. “Tenemos personal preparado para darle el ‘tour’ del museo y la descripción de las diferentes piezas. Muchas de las piezas están a la venta y se coordina directamente con el artista. Invitamos a toda la ciudadanía a que pasen por el museo y disfruten de la exposición”, concluyó Ángel Ramos López.