Molina tiene nueva visualización para los cementerios de su pueblo

Por: Pamela Hernández Cabiya

Ante declaraciones de parte del Municipio de Arecibo, donde divulgaron que la administración municipal procederá en un periodo de 30 días a exhumar cadáveres si los encargados de los panteones no presentan evidencia. Se buscó obtener la verdad del asunto.

Carlos Molina, ante ser difundida la información, comparte detalles de su visualización y propósito en la cual lo llevó a tomar dicha decisión. “El problema que tiene la ciudad es que el cementerio principal ya prácticamente no tiene espacio y tenemos que buscar algunas alternativas. El detalle está en que el cementerio principal (que es el más grande de la ciudad) hemos tenido que utilizar carreteras que quedaban en la parte posterior y utilizarlas. Queremos orientar a las personas porque todavía quedan pedazos de terreno que no se han utilizado y que llevan muchos años sin utilizar y no aparece el dueño, por lo que si esa persona no aparece, pues que se pueda utilizar para cuando fallezca una persona en lo que se construye un cementerio nuevo. Por tanto, lo que estamos pidiendo a las personas es que vayan, pasen por el municipio para poder hacer un registro de todas las familias disponibles y todos los detalles y orientarlos de este proceso. No es que se vaya a sacar restos de personas o que los vamos a tirar porque ese mensaje es equivocado. Sólo el municipio está muy preocupado porque no tenemos espacio para poder enterrar las personas que fallezcan en las próximas semanas o meses como hicimos en el cementerio de Sabana Hoyos que expandimos por las cuerdas disponibles que teníamos; pero esos terrenos no los tenemos de igual forma en el pueblo”, dijo Molina.

Por situaciones como estas, el primer administrador del pueblo explicó que estaba tomando en consideración formar un nuevo cementerio moderno en el que consiste solamente para restos humanos que decidieron en vez de ser enterrados, quedarse en cenizas. “Se llamaría ‘Sembrando Vida’, que es donde las personas a través de la cremación, sean depositados en una caja biodegradable donde se pueda sembrar un árbol y que nazca vida. Eso lo estamos contemplando e identificando los terrenos para hacer un bosque de vida. Un cementerio moderno. Seríamos el primer cementerio de vida. Es un concepto nuevo y moderno donde en muchas ciudades se ha trabajado. Lo llevo analizando varios años pero ahora busco los espacios para el mismo. Esto tardaría en ver el resultado de 3 a 4 años porque es una construcción natural donde los familiares o las personas antes de morir escogen el árbol que quieran que sean sembrados”.

Actualmente, este municipio cuenta con 5 cementerios en los que Molina dice que están en buenas condiciones. Explicaba que el mantenimiento de los alrededores le tocaba a ellos como municipio. No obstante, la limpieza de los panteones no es su responsabilidad. “Le estamos dando mantenimiento porque mensualmente se contrata una brigada para limpiar y pintamos de vez en cuando las áreas comunes; pero cada tumba es responsable de cada ciudadano. Bien importante es que cada panteón consta de una escritura al municipio donde se compra un pedazo de terreno. Estamos actualizando nuestro registro para saber quienes son las personas que están a cargo o representan a la familia; porque les toca a ellos pintar y/o cambiar sus panteones. De lo demás, a pesar de que están deteriorados los cementerios por los años que llevan, están estables. No podemos quitar los cementerios, por lo que sólo lo que queremos es modificar y ampliar.

Darle servicio a los baños y esas cosas. Hay un cargo al ciudadano desde el 2005, una ordenanza que las personas tienen que pagar un dólar mensual para el mantenimiento de las áreas comunes. Son doce dólares al años que los propietarios deben pagarle al municipio para su mantenimiento. Conste que no lo hice yo, si no que eso ya lleva varios años ejecutándose , culminó Molina.