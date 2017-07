Molina pondrá su próxima movida en controversia de la basura

Por: Christian Irizarry Maysonet

La ‘Coalición en Contra del Cobro por el recogido de la basura en Arecibo’ (Coalición), celebró la semana pasada la determinación del Juez Superior Santiago Cordero Osorio del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien falló en contra del municipio de Arecibo, en un pleito legal contra el proyecto del alcalde Carlos Molina, quien pretendía cobrar por dicho servicio esencial. La ‘Coalición en Contra del Cobro por el recogido de la basura en Arecibo’ (Coalición), celebró la semana pasada la determinación del Juez Superior Santiago Cordero Osorio del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien falló en contra del municipio de Arecibo, en un pleito legal contra el proyecto del alcalde Carlos Molina, quien pretendía cobrar por dicho servicio esencial.

Según el Lcdo. Augusto Medina Perea, quien formó parte del equipo legal que representó a la coalición, la determinación del juez fue basada en que el municipio, al imponer el cobro, actuó fuera de la ley, y que es el CRIM quien debe establecer las tarifas por el cobro del recogido de la basura, y no el municipio, como se hizo en el caso de la iniciativa del municipio de Arecibo. “La Ley de Municipios Autónomos le permite a los municipios cobrar por el recogido de la basura, pero hay un procedimiento legal que hay que seguir y el municipio de Arecibo no lo siguió”, explicó Medina Perea.

A pesar de que el juez Cordero Osorio basó su determinación en que la Ley de Municipios Autónomos privaba al municipio de adjudicarse el poder de establecer las tarifas por iniciativa propia, la resolución del juez incluyó, de manera de dictum, el señalamiento de otros defectos en el proceso, aludiendo a la virtual inexistencia de vistas públicas durante el proceso de aprobación de la ordenanza municipal que establecía el cobro por el servicio. “¿Dónde está el debido proceso de ley? La ordenanza fue aprobada en enero, prácticamente sin celebrar vistas públicas. Ellos esperaron a que ya fuera inapelable para hacerle enmiendas que le daban dientes a la ordenanza”, añadió. A pesar de la determinación del juez, el pleito legal podría extenderse por mucho tiempo, ya que el municipio, al menos al momento de cierre de esta edición, todavía puede optar por solicitar la reconsideración del juez, apelar, o no a tomar acción alguna.

Según el secretario municipal de Arecibo, Lcdo. Jesús González Cruz, “nuestra posición es que entendemos que ya el CRIM se había expresado sobre este asunto del recogido de basura. Estamos evaluando la resolución del juez para ver cuál es el mejor curso de acción”. En cuánto a la decisión que se tomará como por parte del municipio, González indicó que aún estaban dentro del término para solicitar reconsideración y que “la posición final la toma el alcalde en cuanto los abogados le entreguen su recomendación. Será en los próximos días”, agregó. Al momento de la entrevista, González no pudo precisar la cantidad de dinero que fue pagado por adelantado por los residentes y comerciantes de Arecibo. Al asunto no ser final y firme, el dinero no será devuelto hasta que se hayan agotado todos los recursos legales. “El dinero se va a retener hasta que el asunto sea final y firme, pero no se ha tocado, está en una cuenta especial aparte”, explicó González.