Medidas en pugna para COSSEC

Por: Gladys Guerra Arcelay

La Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de las Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) se está viendo afectada por un serie de medidas que podrían alterar su funcionamiento normal. La agencia pertenece al gobierno y su deber es velar por los procesos financieros que se llevan acabo en las Cooperativas de la Isla. Además, cuentan con una reserva de dinero que protege los depósitos de los socios cooperativistas hasta $250,000, explicó el economista Edwin Irizarry Mora.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó, como parte del Plan Económico para Puerto Rico, un plan para la reestructuración de esta agencia. Son varios los que ya han levantado la voz de alarma, puesto que COSSEC no debe formar parte de las reestructuraciones que se pueden llevar acabo bajo la Ley PROMESA, ya que esta entidad no emitó deuda alguna, es decir, no son bonistas del gobierno.

No obstante, en las pasadas semanas varios legisladores, e incluso, la Fortaleza, han encausado medidas, algunas para cuimplir con las demandas de la JSF, otras para asegurar el mejor funcionamiento de COSSEC.

Hasta ahora, de las medidas sometidas, la más controvertible es el Proyecto de la Cámara 1209, impulsado por La Fortaleza para la reestructuración de COSSEC. Este no cambia la composición de la Junta de Directores, pero crea un subcomité que regularía y supervisaría sus acciones. Los miembros serían: el Comisionado de Instituciones Financieras, la Comisionada del Cooperativismo y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Otras medidas fueron sometidas también la semana pasada por los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño. El senador Juan Dalmau sometió el Proyecto del Senado 625 y el Representante Denis Márquez hizo lo propio con el proyecto de la Cámara 1207 para que COSSEC pueda cumplir con su función ministerial de desembolsar dinero a las cooperativas que se convirtieron en bonistas del gobierno y que actualmente esperan por el pago de unos $1,300 millones. Otra parte de este proyecto cubre que la agencia pueda monitorear los retiros que cooperativas hacen de las cooperativas en las que depositan su dinero para que no afecte la liquidez de estas últimas.