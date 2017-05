Líderes reaccionan a días de celebrarse “Plebiscito de descolonización de P.R.”

Por: Kassandra Laracuente

El próximo 11 de junio se llevará a cabo el “plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico”, donde tanto el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como el Partido Popular Democrático (PPD) han expresado públicamente el boicot al mismo, siendo el Partido Nuevo Progresista (PNP) y otros movimientos aislados a los partidos antes mencionados, los que continúan en campaña para “establecer un proceso para terminar con la relación colonial que tiene Puerto Rico con Estados Unidos”, según reza la exposición de motivos de la Ley; a tales efectos líderes de los tres partidos: PNP, PPD y PIP, reaccionan a días de esta votación.

El vicepresidente y senador del PNP, Abel Nazario, en entrevista con Visión dijo estar realizando tertulias todos los días promoviendo la estadidad en diferentes municipios de la Isla, buscando alcanzar la visita a 61 municipios al 10 de junio. De la región ha visitado: Mayagüez, Hormigueros, Sabana Grande y próximamente estará en: Añasco, Rincón y Las Marías. “El enfoque de las tertulias es uno histórico y de derechos civiles -con duración de dos horas- donde se diferencia qué es nacionalidad y ciudadanía, el avance político, las leyes: Jones, Foraker, 600 y la Constitución de Puerto Rico, además de hablarles de las luchas por los derechos civiles de Rosa Parks y Martin Luther King Jr.”, expresó el senador.

“Los puertorriqueños somos ciudadanos americanos y no tenemos derecho al voto”, respondió Nazario al referirse que es una situación de derechos humanos.

Por otra parte se le cuestionó por qué es necesario un plebiscito de descolonización inmediata, en este momento, a lo que añadió que “es un proceso de lucha desde el 63, en ese proceso vamos a usar todas las estrategias necesarias que nos permitan delinear y salir de nuestra situación colonial como lo es el Plan Tennessee”.

Al momento de cierre de esta edición el vicepresidente del PNP confirmó que faltan funcionarios de 10 a 12 precintos y que “cuentan los que votan”. “Para mí es un momento histórico del país para poder echar para a’lante a Puerto Rico”.

Reacción del Secretario General del PPD

El Secretario General del PPD y alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri afirmó que “el plebiscito conduce a la nada, comenzando por el título, no hay ninguna descolonización inmediata. No hay compromiso de Donald Trump, no tiene el aval del Secretario de Justicia”. “Esto es botar dinero y esfuerzo. $7.5 millones de dólares y ahora añadieron $2 millones y medios más, existiendo tanta necesidad; me parece que se debe atender la urgencia”, agregó Delgado Altieri.

Por otro lado, “Charlie”, comentó que si se hubiese presentado un compromiso de Justicia de presentar las definiciones por cada uno de los movimientos, donde cada uno le diga la definición y haya un compromiso serio, hubiese sido diferente “mientras de manera particular se impongan las definiciones, es burlarse de la democracia y adelantar su causa”.

El Partido Popular impugnará

“En el Congreso no son tontos, ellos saben. En la carta del Depto. de Justicia en 2012, muestran su desacuerdo. Cuando vemos el proyecto de la Comisionada Residente, no tiene ni un solo endoso. Están burlándose del pueblo a punto de aprobar una ley del Plan Tennessee para pagarle a 7 personas, para que vayan a defender la estadidad en Washington”, sostuvo el Secretario General del PPD.

“El Partido Popular impugnará, no se puede utilizar dinero público para adelantar una causa política partidista”, sentenció Charlie.

En adición Delgado Altieri, mencionó que el partido popular va a estar presente ante la CEE, identificando a las personas electrónicamente para verificar el estatus. “Esto para que las personas puedan corroborar si se vacío lista”. “Funcionarios que van a estar solos sin otra representación, definitivamente van a estar tentados a vaciar listas; se espera que la participación sea pobre y alcaldes del PNP han mostrado su disgusto y están preocupados por otros asuntos”, culminó diciendo “Charlie”.

Postura del PIP

El representante por acumulación del PIP, Denis Márquez Lebrón recalcó que “el boicot al plebiscito surge luego que se mantuviera el estatus actual de Puerto Rico en la papeleta”.

De igual manera el PIP, continúa la campaña de boicot alrededor de P.R., mediante reuniones en los comités, en el Comité Central del PIP y a través de pasquines”.

“El plebiscito es la reafirmación de la colonia. Le votamos en contra. Era importante y le advertimos al PNP que Justicia era capaz de exigirle que se incluyera la situación actual; primero el gobernador dijo que no, luego dieron para atrás a su posición”, añadió el representante.

“Qué vayan con ese resultado, que estamos convencidos que no hay derecho de estadidad, entendemos que es un ejercicio futil. No adelantarán nada, irán a Washington con esos números, mientras tanto nosotros seguiremos defendiendo la independencia desde la Cámara y el Senado. Lo más importante que haremos el 11 de junio, es no participar, la actividad principal es que no vamos a votar”, puntualizó Márquez.