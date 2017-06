Legisladores municipales denuncian “anomalías” en presupuestos

El comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Omar Negrón Judice, en entrevista con Visión, aclaró el proceso de evaluación presupuestaria en los municipios y fechas límites, al momento donde todas las Asambleas Legislativas Municipales tuvieron que haber presentado cualquier enmienda u aprobación no más tardar del 13 de junio, según lo dispone el Artículo 5.003 de la “Ley de Municipios Autónomos”, en los municipios de Mayagüez y Aguada, las minorías alegan irregularidades en proceso.

“A la fecha del 27 de mayo los alcaldes(as) tuvieron para enviar el borrador de presupuesto, luego mediante ley tuvieron hasta el 13 de junio para aprobar o presentar enmiendas; si aprueban con enmiendas el alcalde evalúa y después de aprobarlo tiene 10 días nuevamente para presentar el presupuesto final a OCAM”, afirmó el también asesor del gobernador en Asuntos Municipales.

Mientras el Comisionado tuvo hasta el 10 de junio para emitir las opiniones “son recomendaciones que nosotros damos y está de ellos si las acogen”, sostuvo.

Por otra parte, debido a que aún sólo son “borradores de presupuestos”, no se suministró las recomendaciones emitidas a los municipios de la región, pero tan pronto estén públicos se pueden obtener a través de la Oficina de Finanzas de cada municipalidad.

En cuanto a la publicación digital del presupuesto por municipio correspondiente al año fiscal (2017-2018), Negrón Judice no pudo precisar fecha de publicación y lo atribuyó “a que en realidad depende de cada municipio si hubo enmiendas o no”, aunque recalcó que “una vez ya aprobados los presupuestos nos tienen que enviar una copia y una vez los recibimos los estaremos subiendo en PDF a la página”.

Asimismo el titular de la OCAM señaló que al momento ha recibido llamadas y mensajes por correos electrónicos por parte de los Asambleístas Municipales con dudas pero “siempre es un proceso normal”, a lo que agregó “son casi siempre los nuevos los que tienen dudas y también se les ofreció talleres de evaluación de presupuesto en mayo por parte de la Federación de Legisladores Municipales”.

Legislatura PNP de Mayagüez denuncia “presupuesto incompleto”

Por otro lado, el legislador municipal de minoría por el PNP, Israel Forestier Fradera manifestó que la administración municipal de Mayagüez y su alcalde José “Guillito” Guillermo Rodríguez (PPD), aprobó un presupuesto que estaba incompleto.

“¿Cómo yo voy a saber los contratistas que se contratan en Mayagüez si no tengo los nombres en la lista? ¿Cómo saber cuánto se le va a pagar a cada uno si no lo tengo en la lista?”, cuestionó consecutivamente Forestier Fradera, mientras explicó que el pasado jueves, 8 de junio se terminó de discutir el presupuesto con la Asamblea Legislativa del Municipio de Mayagüez donde no se mostraron las partidas asignadas para cada contratista.

“Las partidas ahora mismo no están, la información referente a los contratos no está. Todos los nombres están ‘a seleccionar’, cuando anteriormente siempre aparecía el nombre y la cantidad a contratar”, añadió el legislador municipal penepé.

A estos efectos Forestier alega preguntó las razones y se le contestó que ahora tiene que solicitar la información a la Oficina del Contralor a lo que respondió a Visión, “ahora mismo se aprobó el presupuesto con mi voto y el de mi compañera en contra a ciegas, yo dije que estaba incompleto y consta en acta”, sentenció.

Se hizo las gestiones en múltiples ocasiones para obtener reacción de la Administración Municipal de Mayagüez y su alcalde mediante la Oficina de Prensa y se notificó en un inicio se comunicarían a la Oficina de Finanzas posteriormente nunca se contestó.

Legislatura PPD de Aguada señala no se entregó el “Single Audit”

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de Aguada, ingeniero Christian E. Cortés, comunicó que no se les entregó el Single Audit 2016-2017 y que mediante escrito, la Directora de Finanzas y Presupuesto del Municipio de Aguada, Mariana O. Peláez Sánchez certificó que “el Municipio de Aguada no tiene copia del último Single Audit (2016-2017) y está programado para que los auditores lo entreguen el 25 de mayo de 2017.

Posterior a dicha notificación a Cortés a la fecha del 13 de junio no se le entregó ningún documento según expuso.

“El Reglamento para la Administración Municipal de OCAM, dice que los ingresos de patentes, etc. no deben exceder los ingresos certificados por el informe más reciente de auditoría externa (Single Audit)”, expresó el legislador municipal popular.