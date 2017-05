Le llega la hora cero a Alcaldes para presentar el presupuesto

Por: Kassandra Laracuente

El alcalde de Moca José “Kiko” Avilés (PNP) y el alcalde de San Germán, Isidro Negrón (PPD) en entrevista con Visión reaccionaron al presupuesto preliminar que presentaron, en el que se destaca la disminución del mismo y los recortes para el nuevo año fiscal.

Avilés destacó que “ya hemos trabajado preliminarmente el presupuesto y hay una reducción aproximada de $2.4 millones de dólares”, a lo que añadió que desde el 2013 se están viendo bien afectados.

Por otra parte, aclaró que ni el servicio a la ciudadanía ni los empleados se verán afectados, pero en vez de la cantidad de $13 millones 659 mil dólares, ahora tendrán aproximadamente $11 millones de dólares presupuestados.

Entre las medidas para reducir los $2.4 millones, Avilés, declaró que “eliminamos el empleo transitorio, actividades como las fiestas patronales, vamos a hacer ajustes en el bono de navidad, porque anteriormente recibíamos la aportación del Estado que nos daba un 50% y se nos quitó; pues haremos los ajustes”.

En adición el Alcalde de Moca dijo haber eliminado las plazas a los jubilados a lo que explicó que -al 31 de diciembre de 2016-, había fondos para pagarle a 50 empleados transitorios, “era un dinero que se separaba con ese fin y trabajamos con esos empleados para conseguirle empleo en el sector privado u en otras agencias”.

A esto se suma la eliminación de donativos que antes se daban a las distintas organizaciones o equipos deportivos; no empece a ello el Alcalde dijo mantener el horario regular de operaciones de oficinas y no anticipa el cobrar por el recogido de basura “por ahora”.

Por otro lado, el alcalde mencionó que aunque no cuenta con empresas municipales, el municipio recibe la aportación del pago de los kioskos que rondan de $200 a $400 dólares mensuales por arrendamiento de espacio y el alquiler a Dulzura Borincana; además que vislumbra hacer una APM (Alianza Pública Municipal), para el desarrollo turístico del Castillo Labadie y generar ingresos municipales adicionales.

Reacción del Alcalde de San Germán

En el caso del alcalde de San Germán, Isidro Negrón, se redujo un 15 por ciento del presupuesto pasado. “De cerca de $19 millones de dólares estaríamos con $15 millones y pico”, apuntó el alcalde sangermeño.

Del presupuesto disminuido Negrón destacó “20% en las compras de suministros, las fiestas del pueblo se disminuyeron a 5 días, se eliminó el bono de verano y se reducirá el bono de navidad a $700 dólares”. También, de 18 días se les dará 9 días de enfermedad y el restante de 9 días serán como vacaciones regulares.

Por otra parte, Negrón enfatizó que “para mí, mis empleados son mi prioridad; mi esfuerzo mayor es tratar de retenerlos, yo los necesito”. Por lo que los empleados continuarán ofreciendo los servicios esenciales las 7 horas diarias equivalente a 35 horas a la semana.

Como parte de los servicios esenciales el alcalde sangermeño contestó que el recogido de basura no está contemplado en el presupuesto y en la actualidad el servicio se le paga a una compañía privada por $1.3 millones de dólares anuales, por lo cual el alcalde admitió considerar implementar el mismo método de “la bolsa anaranjada” del alcalde popular Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz en Cabo Rojo, en el cual se le cobrará al residente por el servicio de recogido de basura o seguirá el modelo de Guayanilla, que en vez de la compañía vender las bolsas anaranjadas al pueblo, el municipio lo haría.

Entre otras de las medidas para cuadrar presupuesto, “desde este año se le eliminó el donativo a los Atléticos y no es que no consideramos que el deporte no sea esencial; sino que en el municipio estamos evaluando y a ellos se les provee el Coliseo gratis”, añadió.

En la otra cara, vemos parte de los recaudos que el municipio vislumbra obtener los cuales provienen de la operación del Parque Acuático, “donde se disminuyeron los costos operacionales a través de empleados privados; ventanilla única, donde se harán las gestiones de costo de: agua, luz, CRIM, todo en uno, al igual que con Transportación y Obras Públicas, para grabar multas y vayan al marbete cuando las personas renueven las tengan que pagar”, abundó Negrón.

Evalúa posibilidad de demandar el Estado

“Estoy evaluando la posibilidad de demandar al Estado respecto a la aportación que se hace al Gobierno Central. De mis 141 empleados se hace una aportación de $395 mil dólares para su retiro pero se impone pagar $977 mil dólares para el retiro del Gobierno Central. No es justo, mientras el Gobierno Central nos quita, nosotros le tenemos que dar más y no es cuestión de colores, estamos los alcaldes penepés y populares en el mismo barco”, sostuvo Negrón.

De otro lado, el alcalde sangermeño hizo un llamado respetuosamente a la legislatura del Distrito a “que saquen la cara por San Germán. Maricarmen Mas, Evelyn Vázquez y Luis Daniel están castigando a los penepés de San Germán que les dieron su voto. Estamos evaluando también por qué del .10 por ciento del IVU, que se colecta solamente se les está asignando a los 33 alcaldes del PNP, cuando todo el pueblo paga el .10 por ciento. Eso es injusto, ilegal e inconstitucional contaríamos con $250 millones a medio millón que serían un alivio para construir obra permanente”, puntualizó.