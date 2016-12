“La Sultana Meats”: Abre brecha al sueño familiar de su bisabuelo

Por: Kassandra Laracuente

La joven colegial, Cristina Mántaras de 26 años de edad, se reinventó como copropietaria de “La Sultana Meats” ubicada en la Plaza del Mercado de Mayagüez, donde abrió brecha junto a su padre Jorge Mántaras Camero (propietario) desde junio del año en curso, al sueño familiar de continuar con la receta de embutidos de su bisabuelo.

Receta familiar

“Mi bisabuelo era español y trajo de España todas sus recetas de chorizo y de butifarras. Él le enseñó a mi papá y por consiguiente mi papá me enseñó a mí”, dijo Mántaras.

“Mi papá siempre había querido tener un negocio así y él intentó varias veces hacerlo, pero por algunas cosas entre ellas su tiempo; ya que él tiene su negocio, no se pudo. Cuando me gradué que empecé maestría le dije: ¡Vamos a hacerlo! Y a pesar de las cosas en el país decidimos tirarnos a ver qué pasaba y hasta ahora todo va bien. Todo el mundo lo ha apoyado, porque es un negocio local, es familiar y es de aquí”, añadió Cristina.

Autosuficiencia Comercial

Por otro lado, es necesario mencionar que el comienzo de este negocio es 100 por ciento autosuficiente, ya que con ahorros familiares levantaron un capital para no comenzar con préstamos de primera intención y obtuvieron la maquinaria en venta de un comerciante alemán retirado.

“Hay una modalidad cuando hacen negocios nuevos, donde la gente gasta más de lo que el negocio puede generar y no piensan que todos los grandes negocios comienzan pequeños”, mencionó Mántaras Camero (quien lleva 26 años como Gerente General de Little Ceasars de Puerto Rico).

“Al que trabaja le va bien, sí hay una crisis, pero la crisis es hasta donde tú quieras llevarla, si tú trabajas y tú te levantas todas las mañanas y haces tu trabajo te va a ir bien, yo creo que si uno se lo propone le va a ir bien”, agregó el comerciante.

Preparación académica

Por otra parte, Cristina es graduada del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de Agronomía y actualmente se encuentra realizando su maestría en el Campo de ‘Calidad de Carnes’, donde afirma que: “uní lo familiar con mi profesión y hago lo que me gusta”.

Retos:

“Es difícil a veces cuando las personas te ven por el cristal, te ven mujer y te ven joven, existe el prejuicio y es entonces cuando les explico que soy agrónoma, me gradué del Colegio y que estoy ahora para defender la maestría y ahí me miran diferente”, comentó Mántaras.

Productos que ofrecen

Entre los productos que ofrecen se encuentran: los chorizos parrilleros, butifarra de cerdo o pollo, “las típicas longanizas que se hacen aquí en Puerto Rico” de cerdo y de pollo, la Toscana “que es una que le gusta mucho a la gente que tiene (tomate, albahaca y perejil) y a parte de esos que los tenemos siempre, casi todas las semanas queremos traer embutidos nuevos y diferentes para que la gente pruebe y para octubre tuvimos “la bratwurs”, que es la típica alemana del Oktoberfest, tenemos las italianas, también el típico chorizo español (hecho aquí)”.

Cuentan con la inspección federal

“Hace varias semanas contamos con la inspección federal y ya podemos ir a restaurantes y ofrecerles nuestro producto, tener un distribuidor, ya tenemos al inspector y cada vez que yo esté haciendo embutidos a propósito de venta al por mayor, él tiene que estar, tengo que llevar unos récords de temperatura”, agregó Cristina.

“Ya hay varios sitios en San Juan, que le llevamos embutidos, y estamos llevando un poquito de Mayagüez para otras partes”, resaltó la copropietaria de La Sultana Meats.

“Esta es mi pasión, era mi sueño tener mi fábrica de embutidos quizás en cierto modo influencié en mi hija porque ellos quieren ser como uno y el sueño lo está realizando ella, y yo creo que es su sueño también y desde el día uno de la construcción, ella pintó, mezcló cemento ella es la que lo representa. Esa es la enseñanza hacia los hijos; la importancia del trabajo y el sacrificio a la larga paga sus dividendos”, culminó Mántaras Camero.

Para más info. puede encontrar el establecimiento en la Plaza del Mercado en Mayagüez y/o puede llamar al (787) 324-1303 o escribir a: lasultanameats@gmail.com.