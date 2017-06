“La deuda es del Gobierno no de los municipios”

Por: Kassandra Laracuente

El alcalde de Hormigueros, Pedro J. García Figueroa (PPD), en entrevista con Visión fungió de portavoz de un grupo de alcaldes regionales tanto del PPD como del PNP, aclarando la premisa “que el Gobierno subvenciona los municipios” con el fin de obtener equiparación ante el recorte desmedido de $350 millones de dólares de ‘incentivos’ a los municipios y aún así éstos realizan la aportación de $400 millones al Gobierno Central.

“Por iniciativa de nosotros mismos (los alcaldes), comenzamos a mirar alternativas de cómo parear y cómo atender la crisis; el alcalde de San Sebastián ha estado llevando a Cámara y Senado las impresiones para sustituir lo que nos eliminan de la propiedad mueble”, dijo García Figueroa.

Es por dicha razón que como alternativa se sugiere la creación de una “patente de equiparación” -que sustituiría el .006% de recolección de la propiedad mueble que actualmente ingresa el Gobierno Central- que es equivalente a $400 millones de dólares con la cual se estima podrían producir $580 millones de dólares; lo que significaría $180 millones de dólares sobrantes para los municipios.

Las reuniones de los primeros ejecutivos municipales se han llevado a cabo en los municipios de San Sebastián y Cabo Rojo; cada cual ha llevado sus planteamientos tanto a la Asociación de Alcaldes (en su administración interna) tiene un grupo de trabajo de alcaldes, Contadores Públicos Autorizados (CPA) y economistas donde se han sacado datos para ver cuánto dinero los municipios aportan al Estado, y el quitar los llamados incentivos que no lo son, es una aportación a actividades que realizan los municipios que no realiza el Gobierno Central.

Todo recae en el municipio

“El Gobierno Central nos obligó a pagar $155 millones de dólares a ASES, en adición la contribución del fondo de redención para la deuda estatal que es de 1.03% del CRIM equivalente a $115 millones de dólares que los municipios le dan”, sostuvo el alcalde de Hormigueros.

A esto se suma que “le pagamos $270 millones al Gobierno Central, encima una aportación uniforme mediante ley para mantener los retiros, después de haber pagado el retiro, son más de $40 millones de dólares”. “¿Cómo te doy $400 millones y me quitas $350 millones de dólares?”, cuestionó el alcalde hormiguereño.

“Los municipios no crean la deuda”

“Lo importante es señalar que los municipios no crean esa deuda de $72 mil millones de dólares del Banco Gubernamental de Fomento, los municipios no tienen deudas con los bonistas. La deuda de los municipios es de $3 mil millones de dólares”, señaló haciendo la salvedad que los municipios pagan con un año de anticipación al BGF y que la cantidad se ha acumulado por 40 años.

“De la propiedad mueble e inmueble la cantidad adicional especial que llega directo al banco produce más dinero del que el gobierno necesita. Ese dinero sobrante del CAE que se tiene retenido, son de préstamos que cobran con un año de anticipación ¿Cómo es posible que si están al día quieras quitarle a los municipios para pasarlo a los bonistas?”, argumentó.

“Ahora estamos organizados y con todos los datos iremos a los Tribunales de ser necesario. Ya los comités de trabajo están formados con CPA, alcaldes, directores de finanzas municipales y data que pronto estaremos tomando acción ante el abuso, pronto, porque ya estamos tarde”, añadió.

Sugiere consolidar agencias no municipios

Por otra parte, García, mantiene la postura de que pueden consolidar a través de servicios; en turismo mediante la transportación colectiva, las agencias regionales tienen que ser pasadas a los municipios porque el Gobierno Central busca achicarnos pero tenemos que eliminar la duplicidad de esfuerzos.

“Qué la Junta nos escuche”

Por otra parte, García enfatizó que “los municipios pueden explicar cómo operamos y lo necesarios que somos. A nivel municipal es donde el gobierno se mide con la gente. No hay otra unidad que sea más necesaria para resolver los problemas básicos que el nivel local, con sus municipios”.

“A los 78 municipios nos está afectando, los municipios queremos aportar y no estamos en contra de los ajustes pero basicamente en dos años nos bajaron las aportaciones del CRIM; $175 millones de dólares el primer año y $175 millones el segundo año”, culminó diciendo.