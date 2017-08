Por: Kassandra Laracuente

Aunque ajenas para algunas personas, la función de la Red Sísmica de Puerto Rico (la Red), va más allá de simplemente monitorear sismos; son muchos los esfuerzos, investigaciones y charlas educativas que realizan anualmente para recabar en el servicio comunitario, prevenir y lograr salvar vidas en un evento sismológico. A estos efectos la Dra. Elizabeth Vanacore (investigadora y sismóloga), Gisela Báez (Coordinadora de Análisis y procesamiento de datos geológicos) y Glorymar Gómez (Coordinadora del área educativa) explican la evolución de la Red y cómo puntualizar el “volver a lo esencial”.

A nivel educativo Gómez señaló que “la Red Sísmica, está limitada en términos de personal, pero sí elaboramos material informativo, tenemos una página en internet: redsismica.uprm.edu tiene información qué hacer ahora, durante y después de un sismo, con personal que va alrededor de todo Puerto Rico a dar charlas, participar en orientaciones informativas y entrenamientos para saber qué hacer”.

“Volver a lo esencial”

“Nosotros no le damos prioridad a Facebook, como científicos, porque sabemos que en un evento fuerte, no va a haber internet -va a haber un apagón como el del año pasado- donde no habrá celulares, no habrá ‘tablets’ y nosotros lo que queremos decir a la juventud es que hay que volver a lo básico, a lo esencial”, expuso Báez. Asimismo dijo que “al igual que los niños(as) escucha hacen una fogata de cero, nosotros estamos recalcando el uso de un radio de baterías, un radio de transistores con sus baterías (AM-FM), lo importante que es tener ese radio en esa mochila, esas baterías guardadas que no hayan vencido, para que tú puedas sobrevivir en una emergencia, porque es la única forma en la que tú vas a recibir información. Lo vimos en Haití, Indonesia, Chile, Japón y Alaska”.

La alarma real de un terremoto es el mismo terremoto

“Nosotros enfatizamos que tu alarma real para un terremoto local o un tsunami local en Puerto Rico va a ser el terremoto, no es tu celular, no es la noticia, no es la sirena costera, es el mismo terremoto. Si tú conoces tu plan de acción, ese terremoto te tira al piso estás gateando no puedes levantarte. Si pasa de 20 segundos es un gran terremoto (tienes que contarlo). Tienes que tener una mochila de seguridad, un plan de desalojo y cuando llegues al área de asamblea o al punto seguro ¿cómo vas a recibir la información de que hubo un terremoto y viene un tsunami? Si el celular se te apaga, no va a haber señal de las torres de celular, no va a haber luz. Si tienes que estar fuera por 24 horas, por 48 horas, ¿Cómo saberlo? Si no sabes utilizar un radio”, orientó Báez.

Centenario del terremoto y tsunami del 1918

“Vamos a tener el centenario, del terremoto y el tsunami que ocurrió en el oeste. Vamos a tener una exhibición en toda la Isla, uno o dos meses en cada lugar”, dijo la Dra. Vanacore donde la primera exhibición tendrá cede en el campus de Mayagüez tentativamente en el MUSA en octubre y Vanacore fungirá como oradora del terremoto y tsunami del 1918, presentando récords y fotografías de toda la destrucción y de qué se está haciendo ahora mismo.

“La gente se olvida que existe este peligro y por años la gente ha dicho: ‘no va a ocurrir un sismo fuerte’ y luego tienen uno de 9.0, y esto es un “wake up call” para nosotros especialmente en el Caribe que tenemos que estar al pendiente de los sistemas aún cuando la gente los olvida”, agregó la Dra. Vanacore. “La exhibición de 1918, es para crear conciencia de que esto es algo que puede volver a ocurrir, de que antes la población era mucho menos. Imagínate un 4 de julio, un 25 de julio…queremos ponerlos en perspectiva de que esto lo vivieron nuestros antepasados ¿Y si pasara hoy? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo podría hacernos daño? Todo eso va a ponerlos en una perspectiva de hoy día”, cuestionó Gómez y añadió que comenzará en octubre 2017 y culminará en octubre 2018 cuando se cumplen los 100 años del evento.

Que se retome la iniciativa de Mi Plan de Emergencia Familiar

“Hace como seis años Manejo de Emergencias tenía una página que se llamaba ‘Mi Plan de Emergencia’ era excelente porque tu podías preparar, llenando los blancos tu plan de emergencias individual al punto de que tú ponías la cantidad de personas en tu casa y te sacaba cuánta agua por días, incluso ingresando tu ‘área code’ te daba los refugios que estaban cercanos a la ubicación”, culminó Pérez para haciendo el llamado a Manejo de Emergencias Estatal que retome la iniciativa.

Para info. y listado de la mochila de emergencia puede acceder a: http://redsismica.uprm.edu/.