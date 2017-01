Juan Dalmau, expone primeras medidas legislativas

Por: Pamela Hernández Cabiya

Ante los nuevos integrantes en la Asamblea Legislativa Juan Dalmau, abre el mes de enero con algunas primicias de su amplia propuesta para el país. “Presenté 8 medidas legislativas. Dichas medidas cubren áreas esenciales sobre: temas de estatus, finanzas públicas, ahorros de dinero público, el tema ambiental y el tema de reforma gubernamental, que son los temas que abarcan estas medidas”, expresó.

La primera medida, que la comprende el tema del estatus “busca convocar para la elección de una asamblea de estatus que sirva como un instrumento para confrontar a los Estados Unidos con opciones no coloniales ni territoriales y que los Estados Unidos respondan sobre viabilidad, obligaciones y responsabilidades, tanto de la estadidad, como de una fórmula de asociación soberana y como de la independencia en su elemento de transición”.

Como segunda medida, Dalmau explicó que su radicación en asuntos fiscales, van dirigidas a un proyecto que perpetúe el arbitrio de 4% a corporaciones extranjeras que representan cerca de un 20% de los ingresos del fondo general. “Actualmente el gobierno recibe $1,800,000 millones de dólares a base de ese arbitro especial. Dicho arbitrio vence el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, es importante este recaudo; y la propuesta legislativa es enmendar la ley para que no se elimine, sino que permanezca como un ingreso para el pueblo de Puerto Rico. También, dentro del tema fiscal, hay una medida que va dirigida a investigar los incentivos contributivos que se le otorgan a corporaciones en donde le dan beneficios a cambio de que creen empleos o inyecten dinero a la economía; pero nunca se mide si esos incentivos (ya sean por créditos contributivos o extensiones contributivas) se reciben, en efecto, redundan en los empleos que prometen y que sea verdaderamente la inyección económica que necesita el país”.

Con respecto al medio ambiente, radicó medidas dirigidas a prohibir el depósito de cenizas, que es el producto de la quema de carbón para energía, ley de costas por el cambio climático mediante erosión, donde se encuentran ubicadas comunidades que están en peligro de perder sus casas y buscar prohibir el glifosato ya que es una sustancia que se utiliza con el propósito de desyerbar caminos, carreteras estatales por parte de agencias y municipios; porque se ha probado que el uso de ese químico, genera problemas a la salud, y envenenamiento.

Adicional, habla sobre la reforma gubernamental. “Hemos propuesto, como reforma gubernamental, un sistema unicameral. Es una propuesta histórica del PIP y la hemos presentado como una responsabilidad moral y política con respecto a lo que fue a votación. Esto representa un ahorro para encaminar a la transición de la unicameralidad. No sólo por la responsabilidad de que dos cámaras dupliquen los esfuerzos y los costos, sino que es una forma de enviar un mensaje que el gobierno que ha dicho por mucho tiempo que enfrentamos un crisis económica y fiscal; diga que si hay medidas de reforma gubernamentales que se pueden tomar sin tener que comenzar a tener que desmantelar servicios públicos esenciales para la ciudadanía”.

De igual manera, Juan Dalmau explica que la situación del gobernador, Ricardo Roselló, de divulgar a los medios que no existe nómina para el mes de febrero, refuta en que si están las medidas para prohibir tal aseveración. “Hay medidas de plazo inmediato que yo propuse. Por ejemplo, prohibir los anuncios publicitarios por parte del gobierno, los municipios, entre otros. Es decir, anualmente, siendo conservadores hemos estimado que se gastan mas de $300,000,000 millones de dólares al año en los anuncios y no cumple con un fin público legítimo, por lo que se trata de autobombo y de exaltar la imagen y obra de los incumbentes. Solo debemos quedarnos con la excepción de aquellos que sean autorizados por una junta examinadora de anuncios y anuncios que son exigidos por ley, como lo son las subastas”.

Ante el proceso de radicación de medidas importantes para los próximos 4 años, Dalmau culminó explicando que a pesar de ser el partido minoritario, hará lo propio para llegar a los acuerdos necesarios con la Junta de Control Fiscal, siempre teniendo en cuenta sus ideales permanentes.