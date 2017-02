José ‘Joito’ Pérez con nuevos proyectos para el turismo de Puerto Rico

Por: Pamela Hernández Cabiya

“Ciertamente el enfoque que tenemos es buscar proyectos que vayan a tono con levantar la economía de Puerto Rico. El turismo es la punta de lanza para trabajar con la economía. Varios de los proyectos que tengo es el enfoque hacia demarcar las zonas de interés turístico para que gente del extranjero pueda venir a ver los proyectos de desarrollo; como la estatua de Colón, entre otras atracciones, para que Puerto Rico sea promocionado bajo una corporación de destino turístico a una mayor capacidad. Tenemos un compromiso serio con todos los paradores, hoteles y costas para enfatizar lo que es el turismo puertorriqueño”, expresó el senador novoprogresista.

Uno de los proyectos en los que “Joito”, se enfoca es en la carretera 681 que es la que transcurre desde Arecibo, Islote hacia Barceloneta. “Ahora con el desarrollo de la estatua de Colón, se busca mejorar la carretera y hacer un conector para tener vías alternas. Un acceso directo desde la autopista. También tenemos en desarrollo las mejoras a las autopistas desde Hatillo hacia Aguadilla. Nosotros propusimos que fuese mediante carriles elevados para mejorar la autopista y que el turista pueda accesar más fácil a los distintos pueblos. Creo que es bastante esencial para el turista que llega en barco a los muelles de San Juan y viene a visitar Arecibo pues que transcurra de una manera mas rápida”.

“Joito” explica que todos sus proyectos van enfocados a realzar un turismo en Puerto Rico mayor del que se tiene y también para que los puertorriqueños que están fuera de la isla se puedan motivar a volver a su país. De igual manera, resaltó que tiene planes para los pueblos campestre con poca viabilidad al turismo. “Todos los pueblos tiene su parte turística, lo que necesitamos es demarcarlos y que los turistas sepan donde se encuentran esos puntos de interés. Nosotros lo vamos a estar haciendo dentro de la comisión de turismo, vamos a estar solicitando que se demarquen para que la corporación pueda trabajar efectivamente. Por lo regular, para el área norte nosotros tenemos muchos atractivos y casi siempre el turista se queda en el área de San Juan porque no hemos sido efectivos en como darle transportación inmediata”.

“Hay que ser más efectivos en como traer al turista y como hacer que cuando venga mediante vacaciones de una semana, pueda disfrutar en orden de todos esos atractivos que la isla nos brinda. No obstante, nos toca darle las herramientas necesarias como gobierno”.

Adicional el senador explicó que sus planes para este año se enfocan en desarrollar todos los sitios de interés antes de que culmine el año. “El senado de Puerto Rico esta comprometido en desarrollar el proyecto al igual que el Dr. Roselló. El gobierno esta cumpliendo y con lo que es la deuda gubernamental, los inversionistas ven ahora a Puerto Rico como una opción para invertir. Tenemos ese compromiso”.

“Yo me he sentado con varios de los alcaldes de mi distrito. El compromiso está indistintamente el partido que sea. Me gusta escuchar las ideas de todos. Tengo las puertas abiertas en el senado, como de todos mis compañeros que componen el cuerpo legislativo. Así que, nosotros esperamos que nuestra gente pueda estar disfrutando de esos atractivos y se que en conjunto podemos hacer excelente trabajo”, puntualizó.