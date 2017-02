Infraestructura de ‘Asilo de Pobres’ será subsede del Museo de Arte de Puerto Rico

Por: Kassandra Laracuente

Luego de un proceso burocrático de tres semanas y un día con el Municipio de Mayagüez, sobre: ¿qué se hará con la infraestructura del Antiguo Asilo Municipal? obtuvimos respuesta por parte del gerente de Vivienda Municipal y Fondos Federales del Municipio de Mayagüez, Alfred Kenneth Soto, persona autorizada a emitir declaraciones por parte del alcalde José Guillermo Rodríguez.

Soto, declaró que “ha habido personas interesadas en varios usos para la estructura del Antiguo Asilo Municipal, pero el Alcalde entiende que será la subsede del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR, por sus siglas)”.

A preguntas de si conocía cuándo veríamos la estructura como subsede del MAPR, Soto mencionó que desconoce, pero que actualmente se encuentran en conversaciones en la etapa de planificación.

Por otra parte, Soto añadió que “las personas que se movieron de ese Asilo a otro, en parte fue porque es un edificio antiguo que no cumplía con las adaptaciones de los envejecientes, pero al ser una estructura antigua, se atempera al museo”.

¿Se movería la legislatura municipal a las facilidades?

“No, eso fue un comentario que también me llegó a mí, porque en un momento dado hubo una filtración severa y las oficinas de los legisladores estaban inundadas, pero el uso no será para la legislatura municipal”, sostuvo el gerente de Vivienda Municipal.

Instituto de Cultura Puertorriqueña

Por otro lado, Orlando J. De la Rosa Martínez, Conservacionista de Arquitectura IV, del Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), envió los documentos de la propiedad declarada como patrimonio histórico en 1985; la cual además cuenta con 6,796 pies cuadrados.

Después del terremoto de 1918, el edificio fue remodelado siguiendo una propuesta del arquitecto Manuel V. Domenech. El plan proponía mejorar la vieja estructura: una ampliación para relocalizar a las Hermanas de la Caridad y a los enfermos crónicos y otra ampliación, frente al edificio, para añadir habitaciones. En 2016 se mudaron a los envejecientes a una nueva facilidad en el Barrio Cuba por medio de una Alianza Público Privada (APP).

Además el Reglamento Conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionadas al desarrollo y uso de terrenos del 26 de junio de 2016 (págs. 895-969), regulan el proceso de remodelación que aplica “siempre y cuando los planes que se vayan a realizar en la estructura no altere la arquitectura de la misma”, añadió De la Rosa Martínez.

Proceso burocrático para obtener respuesta

Fueron 22 días esperando de ‘oficina a oficina municipal’, que el “Alcalde impartiera órdenes”, o que canalizaran la información en la Oficina de Relaciones Públicas.

El proceso inició llamando a la Gerente de Comunicación; Yarizbeth Ortíz, el jueves 26 de enero; el viernes 2 de febrero de la Oficina del Alcalde me transfirieron a la Oficina del Vicealcalde donde se me comentó “que me iban a estar llamando el mismo día. Llamada que no recibí. Posterior a eso (8 días después a esa notificación), Norma de la Oficina de Prensa me comunicó que el Alcalde le delegó al Sr. Soto, que se comunicara conmigo y que lo estaría haciendo.

Al Sr. Soto le llame por tres días consecutivos, y finalmente el viernes antes de “el fin de semana largo”, le llamé y le expliqué a su secretaria que serían de 10 a 15 minutos. Cabe destacar que se enviaron dos cartas, solicitadas; la primera dirigida al alcalde y vicealcalde y la segunda a la Oficina de Prensa.