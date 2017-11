Informe no apoya cierre del zoológico

Por: Gladys Guerra Arcelay

“Si sacan a Mundi, lo que viene es el eventual cierre del zoológico”, así se expresó la representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas en entrevista con el Periódico Visión. Es que luego de entregar un tercer informe sobre el estado de situación del Zoológico de Puerto Rico, todavía la comisión cameral no se ha podido reunir con el comité que designó la oficina de la Primera Dama del país para conversar sobre como ayudar a este parque, que piensan convertir en una atracción temática.

Más explicó que en la última vista

legislativa todos los deponentes estuvieron a favor de la permanencia del zoológico, con excepción del Dr. Martínez, quien representa al Comité de Fortaleza.

En el informe, sometido a principios de mes, la representante no solo reafirma que el parque puede permanecer abierto, también hace sugerencias que podrán ayudar a una mejor administración y mantenimiento de las facilidades. Por ejemplo, indicó que funcionaría mejor si el dinero de la entrada al zoológico se queda en el mismo lugar y no tiene que ser transferido al fondo general. De esta manera se pueden atender las emergencias que surgan con los animales de manera más inmediata y no esperar a un proceso burocrático que entorpece el funcionamiento de la atracción.

Además informó que se han hecho acercamientos a la Compañía de Turismo para que incluyan esta atracción en los paquetes de promoción que se hacen de Puerto Rico, tanto para la Isla como para los turistas que vienen de otras partes el mundo. La representante apuntó que ha visto voluntad por parte de estas agencias para lograr lo que se pida.

“Estoy esperando hasta enero que todo regrese a la normalidad, porque estamos trabajando con María”, explicó.

La misma voluntad que muestran las agencias no parecen compartirla los miembros del Comité de la Oficina de la Primera Dama, ya que la legisladora afirmó que desde que comenzó la polémica con el parque y se formó el mismo, han estado pidiendo una reunión privada para compartir los hallazgos de la investigación pero no han querido reunirse con la Comisión.

Según explicó la funcionaria lo que a ella más le preocupa es que el gobernador tome la decisión de cerrar el zoológico solo con las opiniones de las personas que forman el Comité, pues ninguno de esos miembros son del área oeste ni expertos en veterinaria, aunque sí activistas. Panorama que contrasta con el proceso investigativo que ha llevado a cabo la Comisión Cameral y en el que se recoge la opinión del Colegio de Veterinarios y de líderes del área Oeste, entre otros.

De este último informe salió a relucir que durante el paso del huracán los animales estuvieron bien cuidados, en sus respectivos refugios, que no les faltó la comida ni los medicamentos y que personal del parque se quedó en las facilidades durante la emergencia. Asimismo, los empleados actuaron de manera rápida en la limpieza del bosque que alberga esta institución.