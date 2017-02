Indignados ciudadanos por pareja de ambulantes en Terminal Sur en Arecibo

Por: Pamela Hernández Cabiya

Indignante, es la palabra que ha descrito un ciudadano arecibeño al ver las condiciones infrahumanas de una pareja deambulante en el Terminal Sur de carros públicos en Arecibo.A petición del entrevistado, se mantendrá su identidad oculta.

“Esta pareja está viviendo en la intemperie, ya han aparecido personas para hacerle daño. Ellos no tienen para medicina y tampoco quién les de comida. Se han realizado las gestiones pero ir al municipio debe ser por pala porque trabajan así. Están enfermos y necesitan ayuda para tratar sus condiciones. Me molesta que hay dinero para contrataciones de orquestas y demás, pero para ayudar a deambulantes no hay. Aquí, se murieron unos ancianos que padecían de cáncer y por mas que se hizo gestiones con servicios sociales nadie hizo nada. Murieron solos, pero para familiares de políticos si hay. Para esos ancianos que son pobres no les ayudan. He realizado gestiones para muchos y nunca recibo respuesta. Me siento mal porque el ser humano por más que uno trate de amarse los uno a los otros, esos políticos se les sube el puesto porque tienen dinero y viven cómodos; y los demás no les importa”, mencionó.

Se le hizo el acercamiento al alcalde Molina, no obstante, no contestó la pregunta cuando se le comentó de la pareja. “Una de las cosas que tenemos que implementar para poder ayudar este tipo de personas que necesitan realmente ayuda. Hay mucha gente necesitada que nosotros le damos la mano y buscamos atenderlos y resolverles con viviendas. Quiero brindarle ayuda a aquellos que realmente lo necesitan y por eso es que ya no aguantamos más”, contestó.

No obstante, nos acercamos al Terminal del Sur de carros públicos para conocer la historia. La identidad de las personas, de igual manera será protegida. Con aspectos congojados, con miedo y en condiciones infrahumanas, rompieron el silencio y mencionaron sus inquietudes y necesidads. “Llevo desde noviembre aquí. Estaba en un apartamento por 8 meses pero como se venció el contrato, no me quisieron renovar. Tengo hijos pero, no nos quieren ayudar. Aquí se pasa de todo, se pasa mucha hambre, no consigo a veces en el día alimento, casi no puedo caminar, padezco de: asma, fatiga, agua en los pulmones, soplo en el corazón, diabetes y artritis. Aunque tengo plan médico, hay algunos medicamentos que no los cubre”.

Se le preguntó: ¿Cómo hacen para alimentarse y si han visitado al municipio para presentar su caso? “los lunes y miércoles me traen alimento y es a las 8:00pm. He ido al municipio a buscar ayuda para pastillas y vivienda; me dijeron que no; que no hay fondos para personas como nosotros. Está “Salvation Army”, que es el que da comida en las mañana, pero no nos quieren dar comida a nosotros. No sé el motivo porque no quieren darnos comida cuando antes lo hacían. He recibido rechazo del municipio porque siempre que voy nunca consigo nada y el alcalde nunca está. Aquí vinieron los del censo y tampoco hicieron nada, solo nos tiraron retratos”.

Con sólo un colchón para dormir, nos cuenta que por la falta de medicamentos no puede dormir por el dolor y el frío que hace al bajar la temperatura en un lugar sin paredes. “Me siento bien triste, esta situación es bien mala”, comentó su esposo. Increíblemente la localización del terminal está a pasos del municipio y aún así no se han movido a gestionar el caso. “He hablado con policías municipales a que vengan a dar rondas en la noche porque han venido tres personas con una guagua a quererme llevar. Se bajaron una sola vez y las otras dos veces hice ruido y se fueron. Estoy a punto de que un día no amanezca viva. Le pedí a ellos que nos colocaran en los centros que uno va en lo que consigue hogar y me dijeron que no, sin razones. Esa guagua viene cada dos días, por eso, duermo de día porque de noche me da miedo”, dijo muy apenada.

Con 46 y 68 años de edad, esta pareja manifestó las ganas de seguir hacia adelante para sentirse seguros. “Pasamos mucha necesidad. No tenemos casi ropa, la ropa se la robaron. Después de eso llamaron al canal 4 y nunca aparecieron. Lo que tenemos son botellas para llenarlas de agua en los “fast food” y así poder bañarnos. No me gusta pedir nada, no me atrevo ni pedir para un refresco. Nunca nos hemos parado a pedir dinero en la luz y tampoco somos usuario de drogas. La directora del terminal nos ha dicho para sacarnos de aquí porque el municipio la obliga, pero no puedo hacer nada más”.

Adicional, ellos dicen estar seguros de que Molina conoce que viven en esas condiciones. “Me gustaría decirle que tengan piedad y nos ayuden. El día de las elecciones el vino aquí a las 4:00am. a levantarnos y decirnos que fuéramos a darle el voto; para eso sí sirvo. A mí me negó un vaso de hielo en el restaurante nuevo del municipio. La muchacha me dio el vaso y él me lo quitó de las manos y lo tiró en el fregadero. Un vasito de hielo para poder beberme los medicamentos y eso no se hace. No tenía la peseta para pagarlo pero la muchacha me lo había regalado. Él conoce y dice que no conoce esta situación”, culminó.