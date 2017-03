Incrementa la falta de empleo en la región norte de la isla

Por: Pamela Hernández Cabiya

A medida que avanzan los años, existen preocupaciones con las que lidiamos todos los días. Como por ejemplo, la tasa de desempleos en Puerto Rico. El modo de vida socioeconómico en el siglo 21 ha trastocado en definitiva al ser humano en cuanto a la jornada laboral; y es que, las cifras presentadas por Empleo y Desempleo de Puerto Rico, ha dado los últimos y más frescos detalles de la situación. “La cifra de desempleo ajustada estacionalmente en enero de 2017, fue de 137,000 personas. Esta cantidad representa una reducción de 2,000 personas al comparar con diciembre de 2016 (139,000). Con relación a enero de 2016 (134,000), el número de desempleados aumentó en 3,000 personas”. Aunque la cifra ha dado a entender una merma de desempleos, lo cierto es que los pueblos campestres centrales, aún sobrellevan el problema sin cambios a su favor.

Se entrevistó a la economista Martha Quiñones, quien responde a este análisis y lo que se hace para promover el empleo. “Hay un problema grande de desempleo en Puerto Rico que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Desde la década del 70 se está trabajando y muchos de ellos se debe a la capacidad de generar puestos de trabajo y se sostengan a largo plazo y segundo que cada vez que creamos nuevas tecnologías, tienden a sustituir al ser humano y al ser sustituido lógicamente desplazan puestos de trabajo.

En el siglo 21, la situación se ha agravado debido a la crisis económica que enfrenta la isla y que siempre se trabaja con la parte fiscal, donde se debería trabajar la economía en su conjunto. Esto ha generado, nuevamente el desempleo en los últimos años, por consiguiente, ha incrementado la inmigración de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos y eso ha bajado la fuerza laboral”, mencionó. Se le preguntó si ha visto algunos cambios en el gobierno para que esta tasa de desempleo disminuya.Contestó que : “realmente en el gobierno no han hecho nada para mantener, al contrario, han despedido empleados públicos. Para la época del gobernador Luis Fortuño se estableció la Ley 7 donde él confiaba que el mercado privado iba a otorgar empleos, por lo que ellos decían que había solución; y la realidad es que en el mercado privado no iban a crear mas empleos porque tienen los empleos que necesitan. Actualmente, también se empieza a establecer tecnologías para sustituir a los trabajadores. Cada vez que establecemos herramientas en línea, como por ejemplo, solicitar certificado de nacimiento, certificado de penales y todos esos certificados que antes había que ir prescencialmente a la agencia, ahora lo puedes hacer en línea. Esto lo que hace es disminuir puestos de trabajo. Una de las propuestas que se tienen actualmente es de seguir ampliado ese proceso de mas actividades en linea y menos presencia de personal y por otro lado, cuando la Junta de Control Fiscal le exige al gobierno que tiene que disminuir la plantilla laboral, también sigue gozando mas estragos en la economía. Esto a la larga lo que va a suceder es que hay menos gente empleada, lo que hay menos gente que va a consumir en la sociedad. Por lo tanto, va afectar todos los empleos diversos a nivel de consumo como los bancos donde la gente va a recibir también mercancía. Llámese salud, educación privada, entre otras. Todos ellos se verán afectados”, contestó.

“Tendremos una sociedad mas vieja, gente con mas tiempo en sus trabajos y con menos jubilación por los ingresos. Así que lo que nos espera es una sociedad anciana, que permanecerá mas en sus trabajos y lógicamente una gente que va a gastar menos en la economía. Muchos de ellos no van a poder afrontar todos los costos que se avecinan, mas los nuevos impuestos que se van a establecer en Puerto Rico”, expuso preocupada.