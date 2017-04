Impago ha provocado la reducción de recogido de basura en Mayagüez

Por: Kassandra Laracuente

Tras declaraciones de la compañía de recogido de basura, EC Waste, el pasado 11 de abril -limitando sus servicios debido al impago de una deuda millonaria pendiente con el municipio de Mayagüez- el portavoz de la empresa Ricardo Soto sostuvo que continuará la reducción de servicios porque “el municipio no presentó ni se comprometió en un plan para atender la deuda que ha acumulado en los últimos 7 meses”.

Por su parte, el vicealcalde de Mayagüez, Heriberto Acevedo expresó que “nos sorprendió la carta que envían diciendo que van a suspender los servicios porque ya habían acuerdos preliminares de continuar con los servicios y estaban conscientes de que estábamos progresando unas gestiones para allegar fondos”.

El vicealcalde estimó que se realizaban pagos de sobre $400 mil dólares mensuales a EC Waste.

En respuesta a la demora del pago de la deuda millonaria para continuar operaciones, Acevedo, dijo que “existe una deuda que es producto de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento al municipio de Mayagüez, si en ese caso estuviésemos buscando el nombre de un deudor es el Banco Gubernamental de Fomento”, apuntó.

Cabe destacar que luego del primer comunicado, EC Waste, confirmó la reanudación parcial de los servicios “lo que fue posible tras un pequeño pago presentado por el municipio y su compromiso de acordar esta misma semana un plan de pago sostenible que satisfaga el resto de la deuda”, plan que no se realizó según Soto.

De otra parte, cerca de 89 mil familias de la ciudad de Mayagüez, se vieron afectadas con este cese temporero, lo que representa más del 90% de las rutas en la zona urbana. “Su decisión tiene un impacto inmediato, no sólo en las familias de los 27 empleados que están cesanteados temporalmente, sino también en la salud y seguridad de los ciudadanos de Mayagüez”, indicó Soto.

Municipio de Mayagüez sostiene “no se va a detener recogido de basura”

“No se va a detener el recogido de basura y no se pedirá ayuda a pueblos vecinos”, recalcó Acevedo, ante preguntas de la prensa sobre la sostenibilidad de servicios, por falta de desembolso del BGF con el cual se le pagaría a la compañía. “En las Justas habrá recogido de basura. El alcalde está tomando medidas y hay un plan de acción que no puedo detallarlo”, añadió.

Asimismo Acevedo no pudo precisar la cantidad que compone la flota de camiones municipales de recogido de basura, en caso de que los servicios de la compañía privada se vean afectados ni las rutas que actualmente cubren. “El alcalde de Mayagüez le va a garantizar al pueblo de Mayagüez, que el recogido de basura no se va a ver afectado”, señaló.

Por otro lado, se obtuvo que la población de Mayagüez genera más de 2,500 toneladas de basura al mes y a preguntas de este Semanario sobre acciones para promover el reciclaje, Acevedo mencionó que “la Oficina de Reciclaje orienta a los ciudadanos y va por los distintos sectores distribuyendo material escrito”, pero no especificó gestiones de movilización ciudadana para reciclar en los centros de acopio y disminuir dicha cantidad, aunque destacó “el alcalde evaluará todo; todas las alternativas estarán sobre la mesa”.