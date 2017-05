Impacto en la economía municipal por la UPR

Por: Kassandra Laracuente

Son varios los informes recientes de economistas del País que resaltan el impacto económico de los once recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a los municipios donde están ubicados; tras vislumbrarse recortes en el presupuesto que podrían superar los $512 millones de dólares, que llevó a decretar el paro que mantiene algunos portones cerrados; a estos efectos ambos rectores tanto del Recinto Universitario de Mayagüez como de la UPR de Aguadilla reaccionaron.

Entre los economistas que refuerzan con datos numéricos el impacto de la UPR a los municipios se encuentran: José I. Alameda Lozada Ph.D. & Alfredo González con “Impacto Económico de los Recintos de la UPR” y el Dr. Caraballo Cueto con el “Socieconomic Report of the Northwestern área of Puerto Rico”, que forma parte del Centro de Información Censal (CIC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Según una publicación realizada por Ángel Hoyos de la UPR-Cayey “actualmente los recintos de la UPR representan quizás la única estrategia económica de envergadura para llevar desarrollo económico al interior del País y evitar aún mayor concentración en el área metropolitana”, explicó Caraballo Cueto, investigador y director del único Centro de Información Censal en Puerto Rico.

El informe destaca que los municipios de: Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Cayey, Cidra, Guaynabo, Humacao, Manatí, Mayagüez, San Juan, Ponce y Río Grande son los municipios con una mayor productividad económica. De estos quince municipios, diez cuentan con un recinto de la UPR. San Juan fue el municipio con el Producto Interno Bruto (PIB) más alto, seguido de Carolina.

Reacción del rector del RUM

Para el rector del Colegio, “es importante para la economía y los recintos sí tienen un efecto multiplicador. Tenemos transitorios 13 mil estudiantes, personal no docente, que consumen en Mayagüez y hacen una diferencia grande”.

“Este paro tiene un efecto en los municipios”, agregó Fernández Vancleve.

Por otra parte, se le preguntó al rector del RUM, sobre los estudiantes que son residentes de otros municipios a lo que mencionó un aproximado de 12,500 estudiantes de los cuales 11,500 residen en otros municipios que no son aledaños al recinto mayagüezano. Y que el número de estudiantes admitidos para el año escolar que está por comenzar es similar al del año pasado.

En cuanto a los empleados “el personal se ha reducido mucho, muchos son de municipios aledaños”, aunque no se pudo precisar el número de personal docente afectado por el cierre de portones, se indicó que en el edificio Darlington en Mayagüez, está el personal necesario para hacer el trabajo diario. “Tenemos empleados base de 25 a 30 encargados de: finanzas, centro de cómputos”. Por otro lado, Férnandez Vancleve reaccionó “no podemos aceptar un recorte desmedido como el que dijo el Gobernador, creemos que tiene que ser proporcional”, apuntó.

“No estamos de acuerdo en el modo de cerrar el recinto, lleva la presión a donde no es”. Asimismo, el rector mayagüezano exhortó a que “los estudiantes piensen en nuevas estrategias, otras alternativas, que lleguen a donde tengan que llegar, mantenernos constantes” y al momento destacó que los jóvenes en los portones han sido condescendientes con el personal que entra y sale del recinto.

Reacción de Rectora de Aguadilla

La rectora interina de la UPR Aguadilla, Dra. Herminia Alemañy Valdez reaccionó al cambio en el calendario académico. “Al momento tenemos todo lleno para agosto. Nosotros tenemos un paro alterno y ofrecemos horario regular de lunes a miércoles”. “Lo que hacemos ahora es extender el calendario hasta junio”, agregó. En adición dijo que “los comercios son los más afectados porque son 3,500 estudiantes que no compran, no consumen. Tampoco vienen los empleados ni los profesores, por lo que habrán tenido una merma en los pasados días”.

La fecha de graduación de casi 400 estudiantes subgraduados aprobada por presidencia será el 29 de junio. Por otra parte, señaló que “no es que digamos que no nos recorten, porque en una situación así hay que tomar desiciones, pero queremos sean justos y razonables”.