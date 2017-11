Hospital de la Concepción solidarios con sus empleados

Por: Sujeily Ortíz Vázquez

El Hospital de la Concepción ubicado en San Germán ofreció ininterrumpidamente todos sus servicios durante el paso del huracán María esto gracias a su sistema de cogeneración de energía y la planificación previa a la emergencia.

Este proyecto consiste en la instalación de equipos de generación de electricidad y el mismo busca producir energía a un menor costo y equipos de recuperación de calor que permiten bajar el consumo eléctrico en la institución. Siendo el primer hospital a nivel de todo Puerto Rico en trabajar con este servicio de energización. Mas allá de bajar los costos energéticos, permite atender un asunto importante para los hospitales, la redundancia en los sistemas críticos para garantizar la continuidad de servicios.

También cuentan con generadores de emergencia en caso de que la conexión con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el cogenerador de energía falle. Al momento cuenta con el servicio de AEE, aunque no se ha utilizado esperando la estabilidad del mismo.

Cabe señalar que durante el período de emergencia el hospital recibió pacientes de toda la Isla. Así lo asegura el licenciado Edgar Crespo Campos, Administrador de Servicios de Apoyo: “El hospital se preparó con suficientes abastos de medicamentos y suplidos para 14 días aproximadamente.”. La institución centenaria previo al azote del huracán María estudio sus protocolos y tomaron acción de inmediato. Así mismo ayudaron a otros hospitales cercanos entre Mayagüez y Yauco.

“Como país tenemos que repensar como trabajar en una emergencia y como realizar trabajos colaborativos.”, mencionó ante la problemática que ha circulado con hospitales a nivel de toda la Isla que no cuentan con el sistema de AEE y trabajan sin luz, como es el caso de Centro Médico en Rio Piedras. También hace referencia a la importancia del acondicionador de aire en las salas de los hospitales para el control de infecciones.

Alrededor de 700 empleados forman parte del Hospital de la Concepción, su administradora Felicita Bonilla agradeció a todo el personal, facultad médica y voluntarios que ayudaron al excelente desempeño durante esta emergencia. “Definitivamente aparte de nuestra infraestructura y planificación si no hubiera sido por el compromiso de nuestro personal no hubiésemos podido ofrecer este servicio continuo.”, agregó.

Se prepararon turnos de 12 horas y áreas de descanso para que allí pernoctaran y no tuvieran ningún riesgo. Además, durante ese tiempo podían adquirir comida preparada sin ningún costo. La administración se ha solidarizado con sus empleados y recientemente habilitaran un espacio de lavandería para ellos, en caso de que no tengan en sus hogares el servicio de agua y luz.