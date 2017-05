Grupo multisectorial se dio cita al Paro Nacional en Mayagüez

Por: Kassandra Laracuente

Un grupo multisectorial conformado principalmente por estudiantes de la UPRM; sindicatos, organizaciones religiosas, partidos políticos y personas en su carácter individual, se unieron al ‘Paro Nacional’ en Mayagüez, convocado el 1ero de mayo “Día Internacional de los Trabajadores”, debajo del viaducto; simultáneo a varias manifestaciones que tuvieron sede en el área metropolitana, “para reclamar a la Junta de Supervisión Fiscal y al Gobierno por la situación fiscal de la Isla y las medidas de austeridad implantadas”.

Según Santos Cardona, portavoz del Movimiento Estudiantil en el RUM (Movimiento), “es un llamado a parar los precios de austeridad que está implementando la Junta de Control Fiscal y el Gobierno, además de protestar para los reclamos, exigir una Auditoría de la Deuda, especialmente, ya que el Frente de Auditoría fue derrotado y ese es uno de los llamados en esta marcha alrededor de las calles de Mayagüez, paralizar las instituciones bancarias que son parte de los procesos y que tienen unos vínculos directos con la Junta de Control Fiscal”.

Luego de la convocatoria general, “para que todas las personas y toda la ciudadanía del área oeste participe”, los manifestantes continuaron moviéndose hacia las calles aledañas.

Durante la manifestación tal como, Cardona indicó no se vieron interrumpidas carreteras y se movieron a la plazoleta debajo del viaducto para aglomerar gente y piquetear frente a los bancos, luego continuaron su trayecto hacia la Betances conocida como la antigua Calle Post.

Por otra parte, el comandante auxiliar del área de Mayagüez de la Policía de Puerto Rico, Jorge Albino Figueroa indicó que los estudiantes se dieron cita desde las 5 de la mañana frente al Banco Popular de la calle Méndez Vigo al igual que del Banco Santander. A las 11:00 a.m. salieron hacia el viaducto a hacer un recorrido por la calle Candelaria y continuaron frente al Colegio.

“Obstrucciones de tránsito no hubo ninguna, le hemos cerrado la vía de tránsito para que ellos se manifiesten y tuvimos diálogo abierto con el Comité de Seguridad y Asistencia Legal y en todo momento cooperaron con nosotros”, afirmó Albino.

En el área contaron con 50 efectivos, más preventivos. “Tenemos todo el equipo de la Policía por lo que surgiera, pero tal parece que todo fluyó en perfecto orden”, agregó el Comandante Auxiliar de la Policía en Mayagüez.

Por otro lado, uno de los delegados del Consejo General de Estudiantes del RUM, que no quiso ser identificado, entregó un boletín informativo “este boletín explica a las personas que no conocen lo que es PROMESA, cómo funciona y las propuestas que tiene el estudiantado para diversas áreas que afecta lo que sería la Junta. Un llamado a las personas que están viendo el Movimiento es que no hagan caso omiso a lo que está sucediendo, que porque no les interese, que por lo menos vean qué es lo que los estudiantes están llevando, porque si en realidad somos el futuro del país y el país va a quedar en nuestras manos, vean por qué estamos luchando y qué estamos reclamando”.

En adición uno de los abogados invitados, que estuvo de observador, el Lcdo. Ángel García Troche estuvo dando apoyo en todo momento “nos pidieron los universitarios y nosotros muy gustosamente vinimos, esto es una expresión de la vanguardia estudiantil siendo altavoz de la gran tragedia que está viviendo el pueblo y estamos muy optimista con lo que hemos visto”.

“Es una plantilla de estudiantes muy bien preparados. Verbalmente se comunican bien, son muy disciplinados y esto es algo que planificaron ellos. La policía en todo el momento ha sido gentil y esperamos que las fuerzas de choque que nos informan que la tienen en el Centro Comercial Mayaguez Mall, se mantenga allá porque estos jóvenes están muy bien disciplinados y siguen reglas”, sostuvo el abogado durante el día de la manifestación.