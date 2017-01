Grupo de Acróbatas se sustentan de las artes para vivir

Por: Pamela Hernández Cabiya

Glorimar Sierra, Marilyn Cortés, Lizaimi Rivera, Jafet Irizarry y Erwin Dedual son los responsables de perpetuar el arte dramático en la isla ¿Acaso haz visto personas en los semáforos realizando acrobacias para ganar dinero a diario? Ciertamente, entonces presenciaste “Semáforo Tour”.

Jafet Irizarry, fue fundador de la producción hace 2 años. No obstante a esto, la iniciativa comenzó como necesidad económica. “Yo estudié en Brasil, aprendí a utilizar el malabarismo en los semáforos como medio para sobrevivir allá. Una vez me gradué, volví a Puerto Rico y entonces utilizo mi talento como medio para hacer mis proyectos personales y también para sobrevivir”.

A pesar de que esta idea ha sido originada principalmente por “Semáforo Tour”, ellos especifican que alrededor del mundo también se a movido a grandes escalas ganarse la vida dignamente y artísticamente. “Esto del semáforo se está incorporado como una de las modalidades de circo de calle”, recalcó Jafet.

De la misma manera, Erwin, explicó cuales son las razones para realizar una gira alrededor de la Isla. “Esto es un método interno de autogestión, transformamos el entorno público haciendo micro teatro. Es un pequeño momento de desconexión que te saca del estrés del día”. Glorimar, de igual forma, explicó que “Semáforo Tour”, se comprende de muchas facetas. “La parte persé del semáforo es específicamente autogestión, pero con el dinero que se recauda cuando pasamos los sombreros al final de cada presentación, es con eso que nosotros podemos llegar a nuestro próximo destino.

El simple hecho de sacar a las personas de la rutina, para hacerlos reír, sencillamente ellos nos remuneran, porque les gustó nuestro trabajo”.

Otro motivo que impulsa a este grupo de jóvenes, es la a utilización de las plazas como espacios recreativos; llevando espectáculos de circo gratuitos.“El público no se tiene que preocupar en comprar una taquilla de $50.00 dólares, sino que puede disfrutar abiertamente de un espectáculo completamente gratis y solo abonar un dólar o lo que quiera, ya que, le ofrecemos un espectáculo mucho más amplio a la comunidad. De igual manera, mostramos ahí a los artistas que es una forma verdaderamente de auto gestionarse, que podemos ser artistas independientes y que podemos ser profesionales a la vez”,expuso Jafet.

Además de esto “Semáforo Tour”, escoge organizaciones, hogares de niños o algún barrio donde puedan realizar un taller para demostrar que el circo es una herramienta mas allá de la diversión.

Adicional, ellos están de acuerdo que de alguna forma u otra este proyecto ha sido una motivación para unificar y crear una comunidad de artistas, una nueva generación de malabaristas de calle, bailarines y demás.

Tras visualizarse un movimiento activo para sustentarse, ellos responden ante la pregunta de que harán ante la situación económica del país, ¿Cómo ven el proyecto ante este panorama? A lo que ellos, explicaron que es como cualquier oficio. No obstante, a pesar de la situación que enfrenta la Isla, dicen ser bendecidos por el alto insumo que han tenido. “El circo en Puerto Rico no es recurrente, por lo que se ha podido mantener el proyecto en pie. A tal nivel que muchas casas los reciben con los brazos abiertos y les frecen comida, agua y hasta hospedería”, dijo Marilyn.

No obstante, estos 5 integrantes responden a un público menor de edad, mediante el cual impactan en las terapias educacionales en Dorado llamado “Educare”. “Es un centro de terapia para niños y jóvenes donde se atienden niños con necesidades especiales y clases de circo recreacional. Hemos impactado cerca de 400 niños y jóvenes verdaderamente, la parte que tocamos o impactamos a las personas, es lo que nos mantiene aquí”, dijo Erwin.

También, ellos comparten un poco de su nuevo calendario de trabajo. “Este año estamos preparándonos para ir con nuevos proyectos individuales, a participar del Circo Fest en San Juan el 25 y 26 de febrero que es un festival de circo y artes de calles. Es lo que prácticamente nosotros llevamos a los diferentes municipios. También, nos estamos preparado para nuestra próxima gira en la isla en el mes de julio. Este año, pensamos terminar en Culebra”, expresó Jafet. No obstante, Marilyn Cortés compartió que están dispuestos a recibir más talento artístico para que se una al grupo.

La dedicación de los 5, a las artes es a tiempo completo, es decir, es su único sustento. “Cuando vean un artista en la calle, no se asusten, denle una sonrisa y tal vez le cambie el día”, dijo Erwin y Glorimar expuso: “quiero decir de igual manera, no solo a mi familia, sino a todo el mundo que del arte se vive y se vive bien”.