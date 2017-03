Fundan Academia de la Historia de San Germán

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla

Con el propósito de investigar y profundizar sobre la historia de la Ciudad de las Lomas, un grupo de historiadores se unieron para crear la Academia de la Historia de San Germán, indicó su presidente, Carlos Rivera Vélez.

“La historia de Puerto Rico está completamente incompleta si no hay un estudio riguroso de la historia del antiguo Partido de San Germán, no necesariamente del pueblo de San Germán… Como ustedes saben, a principios del siglo 16, Puerto Rico, que se llamaba la Isla de San Juan Bautista, estaba dividida en dos, el Partido de San Germán y el Partido de Puerto Rico, y ambos eran igual de importantes y ninguno se reportaba ni a uno ni al otro, se reportaban al Rey de España”, explicó Rivera Vélez.

El también presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) indicó que la idea de crear esta Academia surgió hace aproximadamente 6 años, pero que primero trabajó en la apertura del Museo de Historia de San Germán. Aseguró que los museos que existen en San Germán no tienen “nada que envidiarle” al los museos de la zona metropolitana y el mundo. En el mismo hay obras de los pintores más destacados de la Isla, entre ellos Francisco Oller, Waldemar Morales, Jaime Carrero, entre otros. Según él, allí hay un recuerdo documental y cronológico, además de objetos de la historia de la Ciudad Fundadora, que datan del siglo 16 hasta la actualidad.

Durante el acto inaugural de la Academia, se realizaron investiduras a los académicos, además de las póstumas a historiadores que por muchas décadas trabajaron en la investigación de la historia de San Germán. Estos fueron: el doctor Aurelio Tió, la doctora Loida Figueroa, el doctor Luis Torres Olivier y el ingeniero Gustavo Adolfo Ramírez de Arellano. Además, la investidura honoraria al doctor Luis. E. González Vales, historiador oficial de Puerto Rico.

Rivera Vélez adelantó que para junio o julio estará realizando una disertación de la historia del Círculo de San Germán entre 1879 y 1898, para ver si en realidad era una asociación de elites o si fue un junte de gente rebelde o desafiante a España.

Durante agosto o septiembre, el profesor José Vélez Dejardín, cofundador de la Academia, estará presentando la historia de San Germán a través los anuarios de las fiestas patronales.

Informó, además, que próximamente se estará reuniendo con el doctor César Rey para realizar una actividad en conjunto con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, de la cual este es el director ejecutivo. El propósito será que los distintos historiadores puedan disertar en esa actividad.

Los miembros que componen la Academia de la Historia de San Germán son de la geografía del antiguo Partido de San Germán, así como de todo Puerto Rico. “Cualquier persona que tenga un amor en particular por la historia de San Germán, tiene cabida aquí”, aseguró el historiador.

El grupo de historiadores que compone la Academia se estará reuniendo cada 6 semanas, mientras los trabajo vayan tomando forma.