Funcionario Público relata como testigo las deficiencias del DTOP

Por: Pamela Hernández Cabiya

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, auditó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de la Oficina Regional de Arecibo en periodo de enero 2013 a octubre de 2016, donde encontró 8 hallazgos publicados en el informe de auditoría: DA-17-32, que contrastan con las deficiencias que destaca un empleado de la agencia.

Entre los hallazgos resaltados hubo: deficiencias relacionadas con las estructuras adscritas a la Oficina Regional, falta de reglamentación interna para entender los casos relacionados con daños a la propiedad adscrita a la Oficina, y gestiones de cobro no realizadas por dicho concepto e incumplimiento del cobro por el servicio de lancha a los no residentes del Embarcadero del Lago Dos Bocas de Utuado.

En adición se destacó: deficiencias relacionadas a proyectos de construcción realizados por contrato y por la División de Conservación de Carreteras, incumplimiento de la reglamentación relacionada con el otorgamiento de permisos para realizar obras de construcción y accesos que afectan las carreteras; funciones conflictivas asignadas al Guardalmacén y deficiencias relacionadas con los almacenes de materiales, suministros, herramientas y propiedad; falta de nombramiento de un sub encargado de la propiedad, y otra deficiencia relacionada con la propiedad además de archivo inadecuado de documentos inactivos.

A raíz de esto, se hizo la gestión para entrevistar al director de DTOP, Wency Lopez (excandidato a la alcaldía de Hatillo) y al cierre de esta edición no se recibió respuesta. Sin embargo, un funcionario que lleva 9 años trabajando en DTOP explicó los hallazgos que ha observado a diario. Para proteger su identidad se le nombrará: José.

Según José “Todos los hallazgos son ciertos. Durante el periodo de auditoría hubo en poder 3 directores, sin contar los transitorios. Hay materiales que allí compran y no se usan. Tenían equipos que no se utilizaban y cuando comenzaron a utilizarlos tuvieron muchos problemas. Hubo un equipo también por 3 años y medios que no habían instalado y no fue hasta que los federales ejercieron presión, que no realizaban nada. Todo esto es un efecto cascada para el contribuyente porque llegaban a renovar licencia y se tardaban un día o dos”.

Asimismo entre los hallazgos comentó que el hallazgo 3 se adjudica a que el CESCO de Utuado, encargado del cobro de los embarcaderos se canaliza a través de Arecibo, pero transacciones como tal no no se hacen a fondo. Al igual que el hallazgo numero 4, en deficiencias en contratos de construcción, José dijo que ocurrió con un personal que venía desde Caguas, llegaban a las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m. cogían el almuerzo y a las 2:00 p.m. se tenían que ir porque tenían que llegar a Caguas y todo se facturaba”.

“Nosotros enfrentamos problemas con el área de examen que destruyeron, en el sentido de que dejaron de pagar por un lote de Fomento y Fomento se los quitó. Además del área del examen práctico; para un CESCO que es regional que atiende básicamente la región de Arecibo en su totalidad, quedó destruida. Dejaron en la calle básicamente a la escuela de conducir y a las examinadoras. Son varias las situaciones que surgen en esta pasada administración específicamente. No hubo un director fijo, sino que tuvimos cambiamos de director una y otra vez. Cada vez que se cambiaba el director, teníamos otro sistema y cambiaban todo”, agregó José.

Se le preguntó a José: ¿Qué tipo de materiales están en desuso? Dijo que “Es un CESCO muy pequeño y lo que no se puede hacer en Manatí, lo hacen acá. Había un vagón con aire, agua y luz y ahora esta inservible, algo que es totalmente útil”, afirmó.

Entre las razones de desuso José dijo que “son las mismas que en todo el gobierno. Compran unos materiales, que en la pasada administración tiene una visión para hacer unas cosas y llega una administración nueva, viene con otra visión y tiran los materiales. Es es el pan nuestro de cada día”, sostuvo.

Por otra parte entre las experiencias “ilegales” que distinguió se encuentran las multas “si tú renuevas una licencia y a los 6 años vuelves a renovar y te salen multas antes de esa renovación, se supone que el reglamento dice que no se te cobra y te obligaban a pagar. Te decían tienes que pagarla porque sí; y ¿qué tu hacías como contribuyente? nada porque tienes las manos atadas. Todo esto hay que preguntarle al Departamento de Hacienda ¿qué hizo con el dinero? Como también empleados y compañeros míos que fueron perseguidos. Incluso tuvimos un director donde sometía casos a los empleados donde no habían, simplemente porque desconocían como se hacían los procedimientos de caso de traspaso y entendía que estaban fuera de ley. No conocen ni la Ley 22, ni lo mas básico. Son sucesos que han pasado en varias administraciones, pero la pasada fue la más marcada”, indicó.