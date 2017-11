FEMA insta a llenar solicitud de ayuda

Por:Gladys Guerra Arcelay

La fecha para solicitar ayuda o asistencia económica a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está a la vuelta de la esquina. Según explicó Alberto Pillot, oficial de relación pública de la Agencia asignado a trabajar en el área Oeste de la Isla, la ley provee para que estas ayudas se ofrezcan hasta los primeros 60 días luego del paso del fenómeno atmosférico o la emergencia que haya causado daños a la propiedad o la vida.

Por lo que la fecha límite para solicitar ayuda es el próximo 20 de noviembre, cuando se cumple dos meses del paso del huracán y de que la Isla fuera declarada zona de desastre y por consiguiente elegibles para este tipo de ayuda.

Pillot indicó al Periódico Visión que los inspectores de FEMA han recibido sobre un millón de reclamaciones por daños en toda la Isla, y aseguró que esperan que esta cifra aumente según se van acercando a la fecha límite para hacer la solicitud.

No obstante, el Periódico Visión visitó la semana pasada una comunidad en el municipio de Añasco que todavía no ha recibido ningún tipo de orientación para solicitar o reclamar por pérdidas tras el desastre. Una de las razones por la que esto está pasando es que el último huracán que afectó la Isla fuertemente fue Georges en 1998 y la experiencia con la respuesta de FEMA fue diferente.Las personas explicaron que en 1998 no pasó ni una semana del huracán, cuando ya los inspectores de la agencia estaban tocando sus puertas para hacer la inspección de daños y llenarle las solicitudes correspondientes.

Ante esta situación, Pillot explicó que si todavía no se han comunicado con personal de la agencia que acudan lo más pronto posible a uno de los centros de recuperación que se abrieron en el área Oeste.

Los centros están ubicados en Mayagüez, Arecibo, Ponce, y Aguadilla. Las personas tembién pueden llamar por teléfono y avisar que no han pasado por su comunidad para que los inspectores vayan y hagan el censo correspondiente.

El personal de FEMA está preparado para ir con sus tabletas y procesar en el momento de la visita la solicitud inicial de daños a la propiedad de la persona, pues este documento ya no se somete en forma de papel, solo por Internet, aseguró Pillot.

Este último punto ha causado gran preocupación y desinformación en la población, ya que todavía hay personas que no cuentan con servicio de energía eléctrica ni de comunicaciones en sus residencias o donde están viviendo temporeramente para poder hacer las reclamaciones de daños. Pillot explicó que para eso fue que se abrieron los Centros de Recuperación donde tienen todas las facilidades para que las personas comienzen el proceso.

Pillot explicó que la fecha límite para solicitar ayuda podría extenderse si el Gobierno de la Isla pide mediante carta al gobierno federal dicha extensión. Pero

urgió a la población a llenar la solicitud para que pueda pasar el inspector por su residencia y encausar el proceso.

Otro punto que contribuyo a la falta de información de la gente, fue que los municipios hicieron unos censos de daños los primeros días luego del paso del huracán. Esa información de damnificados se pasó a los trabajadores de FEMA, pero las reclamaciones no se pueden comenzar, porque la solicitud la debe hacer la persona, debido a la información confidencial que debe proveer en la documentación. Pillot instó a la polación a llenar la solicitud antes de la fecha límite, pues así la agencia comienza a trabajar su caso según lo que necesite. Si no se llena la solicitud los inspectores no pueden trabajar su caso y asignarle la ayuda que requiere, proceso que continuará luego del 20 de noviembre.

Para más información, puede llegar a un Centro de Recuperación o llamar al 1-800-621-3362. Ambos están disponibles los siete días de la semana en horario de 7:00 am a 7:00 pm. También puede hacer su solicitud en línea accediendo a la página www.disasterassistance.gov.