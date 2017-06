Falta de transparencia en renovación de contratos de Vivienda a municipios

Por: Kassandra Laracuente

El pasado 19 de junio el secretario del Departamento de Vivienda, Lcdo. Fernando Gil Enseñat, mediante comunicado de prensa informó que la Administración de Vivienda Pública (AVP) no renovará contratos de ciertos municipios para la administración de residenciales públicos -por incumplir con reglamentación federal-;entre las reacciones de los alcaldes de la región oeste se encuentra que fue “una movida politiquera y no se ofreció detalles de los señalamientos”.

De esto se desprende que en la región oeste a los tres municipios de alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), que quedaban como administradores municipales fueran cancelados sus contratos, con vigencia hasta el 30 de junio, sin desglosarles individualmente los señalamientos del incumplimiento. A nivel isla son 14 residenciales en los que se incluyen: Villalba, Comerío, Coamo y Guaynabo, quedando Camuy como el único administrador municipal en la isla.

Los alcaldes de San Germán; Isidro Negrón, Hormigueros; Pedro García (no pudo asistir a la reunión por compromisos en el municipio) y Sabana Grande; Miguel “Papín” Hernández, fueron reunidos la pasada semana luego de haber cumplido con la entrega de sus propuestas antes de la fecha solicitada, indicándoles que no les renovarán por no garantizar, ni cumplir con los servicios de calidad, ni con los estándares que impone el gobierno federal.

Entre uno de los aspectos más importantes señalados por el Lcdo. Gil Enseñat en el comunicado se destaca la recolección del 98% de la renta y el omitir realizar los cargos de mantenimiento cuando el residente hace mal uso de la unidad.A esto se añadió que como parte de las responsabilidades que estableció la AVP a los agentes administradores, cada uno debe cumplir con todas las obligaciones con relación a la administración, operación y mantenimiento de los proyectos, de tal manera que la agencia este en cumplimiento de todas las regulaciones federales y estatales que apliquen.

De otra parte, Negrón cuestionó al titular de Vivienda durante la entrevista con Visión el alegato que la administración municipal “representa una economía para su agencia debido a que se les pagaba $200 dólares por cada unidad de Vivienda mientras a las entidades privadas son $400 dólares más los Management Fees”. A la empresa privada se le paga por adelantado, mientras a los municipios administradores mediante desembolsos.

Visión solicitó a Gil Enseñat los señalamientos individuales de cada uno de los municipios del oeste, mediante su oficial de prensa Leticia Jover y no los proveyó, además solicitamos un informe de rendimiento de la empresa privada asignada que ya administra una serie de residenciales públicos en todo Puerto Rico para ver si se evaluó los pro y contras del ente privatizador versus el rendimiento de la administración municipal y tampoco se suministró a lo que se contestó por parte de su oficial de prensa desde el miércoles, 21 de junio que estaba “fuera de la oficina en reunión con federales y tenía una serie de recorridos”.

A los alcaldes tampoco se les enumeró los señalamientos particulares, aunque algunos (alcaldes) reconocieron que “por la falta de la doble línea -agua fría y caliente, se vió afectada algunas de sus evaluaciones por HUD- pero eso le competía a Vivienda Central”.

Los tres alcaldes entrevistados individualmente, coincidieron en el punto que el servicio más afectado será “el servicio directo a los residentes y la inversión social donde se les ofrecían las mochilas con los artículos del “Back to School”, actividades navideñas entre otras coordinadas, en adición al servicio diario de una Trabajadora Social que sostienen los titulares municipales se podría ver afectado con la nueva compañía designada que lo es American Management que según el alcalde de San Germán; “es de un primo del ex Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi”.

Nos comunicamos con la Oficina Central de American Management y se confirmó que en efecto tendrán los tres proyectos de Vivienda, pero no ofrecieron más detalles.

El alcalde de Sabana Grande nos entregó un informe resumido titulado “Inspection Summary Report” evaluado desde el 2009 hasta el 2016 donde su última evaluación fue de 99.23% “y fue afectada por no tener la doble línea (agua fría y caliente), proyecto que le correspondía a la Oficina Central de Vivienda Pública.

De igual manera, y en cuanto a recolección de renta el alcalde de Hormigueros suministró una tabla de julio 2016 a junio 2017 donde recolectó en ocasiones más del dinero cargado mensualmente por la administración de las 64 unidades del Residencial Gabriel Soler Cátala, a excepción de una ocasión.

Es menester señalar que García afirmó tener casos de personas con planes de pago de renta por razón de deuda, tal como se estipula en el “Reglamento y políticas de selección, admisión y ocupación continuada en los residenciales públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de AVP)”.

Por lo que a nivel macro puede reflejarse que no se recolectó el 100% de renta por el factor de planes de pago que se trabajan actualmente en los distintos tribunales de la Isla de los cuales no se ha proporcionado número.

Empleados “en el limbo”

Por otro lado, los empleados de los residenciales contratados por el municipio dependerán de la determinación de la empresa privada que tome las rienda los considere para que continúen trabajando en dichos residenciales.

Senador Vargas Vidot realizará vistas públicas en los distintos residenciales

El pasado lunes 26 de junio el senador independiente José A. Vargas Vidot se reunió con los alcaldes de: Hormigueros, San Germán y Villalba, y con personal del Municipio de Coamo “para conocer de primera mano, y en detalles, la situación sobre la cancelación y no renovación de los contratos para que estos municipios administren sus residenciales”, según se expuso en su página oficial de Facebook.

También se agregó en dicha publicación que “el propósito del senador, a partir de esta reunión es establecer alianzas de trabajo, explorar avenidas de desarrollo comunitario, y sobre todo, puntualizar qué hay detrás de decisiones, a toda luz, arbitrarias que desestabilizan de inmediato la tranquilidad y la convivencia comunitaria”.

En comunicación con personal de la oficina del senador Vargas Vidot, se citó para comparecencia de una Vista Pública la Res. del Senado 23, el viernes, 30 de junio a las 10:00 a.m. al Lcdo. Gil Enseñat, “durante las pasadas dos semanas ha surgido un debate luego de que trascendiera a la luz pública que AVP no renovará el contrato de administración en 14 residenciales públicos”, escribió Vargas Vidot en la carta.