Falta de mantenimiento en AEE causa más daños que Irma

Por: Gladys Guerra Arcelay

El presidente de la Unión de Trabajadores de Energía y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, pidió un voto de confianza para los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ya que han estado trabjando sin descanso desde el paso del huracán Irma y, porque: “el copromiso de la UTIER con el pueblo de Puert Rico nuevamente se evidenció, ya que se levantó el sistema en tiempo récord, y que nosotros no vamos a escatimar en todo lo que tengamos que hacer para que el gobierno escuche las necesidades de un mantenimiento adecuado y que se siga trabajando en mejorar el sistema eléctrico, que sigan confiando en su gente”, manifestó.

Con esatas palabras el líder obrero intenta calmar a la población, luego de que a pocas horas de que comenzara la amenaza de Irma para Puerto Rico el Director Ejecutivo de la AEE, Ricardo Rosario, dijera que el paso del huracán podría dejar al país meses sin el servicio de luz. Lo que provocó, y sigue provocando, desconfianza en a agencia.

Así como que se hayan agotado en la Isla las plantas de energía eléctrica para sobre llevar los efectos del fenómeno atmosférico. Figueroa Jaramillo caracterizó las expresiones como imprudentes, pues “uno no puede saber cuánto tiempo tomará reparar los daños sin saber cuáles son los daños”.

El líder sindical observó que muchas de las averías que se manifestaron en la líneas de transmisión pudieron haberse evitado si el sistema es sometido a un proceso de mantenimiento periódico y adecuado.

En el caso de Mayagüez, muchos sectores se quedaron sin el servicio de energía eléctrica porque no se están podando las ramas de los árboles que rodean la las líneas de transmisión. Entonces, cuando las ramas golpean los cables a causa de viento el servicio se interrumpe.

Figueroa Jaramillo dejó claro que hubo casos en que el servicio en la zona se vio interrumpido por el paso del huracán, a pesar de que esta área fue la menos afectada. Explicó que no se necesita una ráfaga de viento muy fuerte para que un cable se cruce con otro y se interrumpa el servicio. Además, hubo sitios en que la luz se fue porque árboles completos cayeron sobre los cables de transmisión.

No obstante, Figueroa Jaramillo fue enfático en que la Unión desde hace años está dando la voz de alerta en lo que a falta de mantenimiento de las instalaciones se refiere. Como ejemplo, explicó que los aisladores que conectan los cables están corroidos por causa del salitre, sin embargo, la AEE no los cambia ni los repone como corresponde. Esto, a pesar, de que la agencia lleva inventario de la vida útil de los materiales que deben ser cambiados y cuando se deben hacer estas modificaciones para que el sistema no se afecte.

Tal vez, el lugar más neurálgico para explicar esta situación sea el municipio de Hormigueros y la subestación Las Acacias. El alcalde de este municipio, Pedro García denunció al Periódico Visión que durante “los últimos dos meses se ha ido la luz en 33 ocasiones”, en diferentes partes del municipio, según lleva la bitácora de la directora de Manejo de Emergencias del municipio.

Señala García que el mayor problema es que hay una negligencia crasa de falta de mantenimiento en esta subestación que tiene líneas de transmisión para Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo.

El alcalde señaló que como medida preventiva la AEE decidió apagar la subestación, y cuando la fueron a prender no funcionaron todos los “breakers”, por lo que para solucionar el problema tienen que sobrecargar los que funcionan. El sobre cargo de electricidad empeora la situación para los abonados del servicio que viven o tienen negocios en estos municipios.

“El problema es el siguiente, no le han dado mantenimiento a la subestacion de Las Acacias por años. Cero mantenimiento, tienen que reeplazar los “breakers”, no los han reemplazado ni los han reparado. Están en muy malas condiciones, y se cae el sistema fácilmente”, sentenció García.

El alcalde explicó además, que ya se ha reunido con las personas que sirven de enlace entre los ejecutivos municipales y las agencias de gobierno, con los directores regionales de AEE, y hasta habló con personal de Fortaleza, donde le indican que están al pendiente de la situación, pero no han resuelto nada.