Extinto el fuego de vertedero de `Cabo Rojo

Por: Kassandra Laracuente

Tras 46 días del incendio en el vertedero municipal de Cabo Rojo (desde el 25 de diciembre 2016), el viernes 10 y sábado 11 de febrero personal interagencial extinguió el fuego sobre el material vegetativo, que producía el humo que afectaba a los residentes del Corozo.

Nos comunicamos vía telefónica con la gerente interina del área de Calidad de Aire en la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Vanessa Villafañe quien expresó que “es un trabajo en equipo que se realizó con el sistema de emergencias en diferentes áreas programáticas”.

“La realidad es que nuestro reglamento nos provee unas especificaciones, donde el sistema de relleno sanitario tenga un plan de mitigación y en el caso del vertedero de Cabo Rojo, lo tuvo. Lo que tenemos que regular son nociones visibles, ver cuáles son las emisiones visibles que el fuego afecta directamente”, agregó la gerente interina de Calidad de Aire.

Por otra parte, se le preguntó a Villafañe, si de alguna forma midieron los efectos del humo en la Calidad de Aire a lo que expuso: “no tenemos concentración ni magnitud. Las emisiones visibles son las que podemos muestrear. No llegamos a tener el personal que hiciera las muestras inmediatamente. Entendemos que iba a exceder por la opacidad”, reiterando que no hubo material contaminante porque el material vegetativo fue el que se consumió por el fuego y la basura regular no.

En adición, el gerente interino regional al momento, de la JCA Harold González Avilés, se personó a diario a los trabajos realizados en el vertedero.



Comunicación Municipal

El viernes 10, de febrero, nos comunicamos con la encargada de Relaciones Públicas de Cabo Rojo, Raiza Rivera Acevedo quien contestó mediante texto, que en la página oficial del municipio en Facebook, se publicarían todas las actualizaciones y no proveyó información adicional ni reacciones del alcalde como le fue solicitado.

A las 3:08 p.m. del 10 de febrero se publicó: “Nos informan que el fuego grande ya fue apagado. En estos momentos extinguen unos fuegos menores” y se publicaron fotos de los trabajos realizados.

Alianza interagencial y Municipal para extinguir el fuego

“Gracias a los Municipios de: Guayanilla, Yauco, Guánica, San Sebastián, Moca, Lajas, San Germán, Hormigueros y Mayagüez. A la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y a los amigos José A. Cordero y Alberto Trabal”, expresaron mediante comunicación escrita por parte del municipio de Cabo Rojo.

Adicional, estuvo presente en las labores de extinción del fuego: el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Compañía Cabo Rojo Eco Park, personal de la Junta de Calidad Ambiental; del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Pepe Mario, Pedro Matos y Bomberos Municipales de Mayagüez.

“A los Bomberos Forestales que acudieron al llamado de nuestro Alcalde y fueron de manera voluntaria (Andrea Valcárcel) y un grupo que estaba tomando adiestramiento cerca del área y fueron activados; además de la OMME, Control Ambiental y Obras Públicas Municipal”, expresó la comunicación escrita del Municipio.

“Trabajo en equipo para el beneficio de las comunidades de Combate, Corozo y Las Palmas”, culminó el comunicado.