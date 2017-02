Explica proceso de registro y licencia de armas

Por: Pamela Hernández Cabiya

A medida que corre el año 2017, yace una preocupación en el cuerpo policiaco de Arecibo; y es que se ha visto un alza de portación de armas ilegales ,y por consiguiente, mas crímenes. El sargento Edwin Rivera, Director de la División de Registro y Licencia de armas de fuego de Arecibo, en entrevista con Visión orienta sobre el proceso.

¿Cómo se adquiere la licencia de portación de armas de fuego?

“La realidad cuando uno va a solicitar una licencia por primera vez, se confecciona un formulario con historial personal, se radica una documentación: buena conducta, asume, certificación médica, y tienes que pagar en la colecturía que es lo que se paga para obtener la licencia. Tan pronto está todo radicado, comienza el trámite para la licencia. La policía tiene un término de 120 días para hacer la investigación y entregarle a esa persona la licencia de armas. No obstante, ese término no se cumple, pues las personas cerca de los 120 días o menos están recibiendo una licencia provisional para el manejo de armas de fuego. Con eso pueden pueden practicar tiro al blanco y demás”.

No obstante, Rivera mencionó que “se están teniendo muchos problemas con personas que se arrestan por algún delito. Ocupan armas de fuego y esas armas muchas veces aparecen legalmente registradas. Se está dando esa novedad desde delincuentes hasta personas que son sospechosas de delitos, que como parte de la investigación sale que el dueño tiene el arma legal. Otra modalidad es que se está orientando a los nuevos solicitantes de forma errónea y le dicen que con las licencias de tiro al blanco pueden portar armas. Tengo muchas querellas de personas que le roban las armas y lo que tienen es una licencia de tiro al blanco. Ante la situación, nosotros hemos llevado la queja a los correspondientes porque esa persona que no tiene licencia de portación está cometiendo delitos graves bajo la ley 404”.

Penalidades por portar armas ilegales

“En la ley de armas, todos los delitos están alrededor de los $5,000 dólares por tener portación solamente. Ahora, si hay otro delito implican otros cargos”. Se le preguntó ¿Dónde consiguen las armas? ¿Por qué son tan accesibles? “Muchas veces las trafican por el correo, trasporte de vehículos, compañías que se dedican a mudanzas para transportarlas y demás. También con personas inescrupulosas que sacan las licencias de armas y compran varias armas para registrarlas y venderlas al bajo mundo. Lo hacen con armas y municiones. Personas solicitantes de este país utilizan el beneficio de la licencia que mas bien es un privilegio y la utilizan con esos fines. Las compran ilegalmente y las revenden o rentan. El precio del bajo mundo es dos o tres veces más de lo que puede costar en cualquier armería”, explicó.

De igual manera comentó que se adjudica en gran manera al alza en la criminalidad de la Isla, por la accesibilidad a obtener armas de fuego. “Se están dando unos movimientos de personas que están en contra de la ley de armas, reclamando esos derechos que en Estados Unidos tienen para Puerto Rico. Pero, una de las jurisdicciones más fáciles donde una persona puede adquirir un arma de fuego, es Puerto Rico. La gente no lo cree. He estudiando países grandes como: México, China, Nueva York y es tan difícil adquirir un arma; aquí es caro pero no difícil”.

Por otra parte, entre las gestiones para disminuir esta práctica, “hay que hacer un llamado a la conciencia de que las personas si tienen derecho a tener arma pero deben adiestrarse y conocer la ley de armas. También, alertar a las personas de que son muchos armeros, inspectores, entre otros que llevan mensajes equivocados a la hora de comprar.

Además el sargento Rivera dijo que el grueso mayor de portación ilegal de armas va de 15 a 30 años.

“Ahora mismo, esta semana en Arecibo se sorprendió a una persona que era instructor de tiro, ya que se le ocuparon varias armas de fuego y que tiene que ver con el bajo mundo. Hay muchas personas que están obteniendo las armas porque tienen miedo por la criminalidad, pero no es la forma. Interesantemente, se ha visto un incremento en solicitudes para la licenciatura. Los números son cada vez mas altos y la peculiaridad es que la mayoría son mujeres. Ya hay jóvenes cumpliendo los 21 y solicitando.

El sargento Edwin Rivera exhorta a que “se den la oportunidad y se orienten porque la ley está hecha para ayudar al ciudadano. Que vayan a la comandancia del área mas cercana y pasen a la división de licencia para armas de fuego. Es más económico comprar un arma legal que ilegal”.