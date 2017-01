Experiencias de Rafael Cancel ‘Donde estuvo Oscar’

Por: Kassandra Laracuente

Para Rafael Cancel Miranda, la situación por la cual pasará Oscar López Rivera, al llegar a Puerto Rico, no es ajena, ya que al igual que Oscar por sus ideales nacionalistas y de lucha en contra del régimen colonial fue encarcelado 28 años en distintas prisiones de los Estados Unidos, incluyendo la ya “extinta” Alcatraz, durante seis años; en una entrevista vía telefónica tuvimos a Cancel quien explicó cómo fue su proceso pre y post prisión como referencia de lo que en ‘carne propia’, pudiese pasar Oscar tras su conmutación efectiva el mes de mayo del presente año.

Llegada a Puerto Rico luego de 28 años

“Es una emoción bastante difícil de describir; mirando desde el avión la patria. Lo más que me alegró fueron los miles de puertorriqueños que se dieron cita. Recuerdo que pensé: ¡Mi pueblo vive! ¡Mi pueblo está vivo! Al momento que veía las banderas boricuas. Eso borró todo lo malo que había pasado”, expresó Cancel Miranda sobre su llegada a la Isla en septiembre del 1979.

Cabe destacar que Cancel, estuvo en Mayagüez por 7 horas dos años antes de su indulto.

A pesar de los 37 años transcurridos Cancel relató que “fue una alegría inmensa el amor de la gente, pero toma un tiempito en adaptarse”.

Por otra parte, entre una de las anécdotas, mencionó que tan pronto fueron liberados de prisión, pararon en Chicago “en la cárcel nosotros recogíamos el plato tan pronto terminábamos y en el restaurante lo hice; mis amigos me miraron como ‘¿qué tú haces?’. También al estar frente a una puerta, hacía mucho tiempo que no estaba frente a una y me quedé frente a ella esperando que alguien la abriera”.

Prisión de Marion

La prisión ‘USP Marion en Illinois’ (prisión de máxima seguridad), construida al cierre de Alcatraz; fue el mismo lugar donde tuvieron a Oscar de 1986 a 1998 un total de 12 años en “aislamiento”.

“Oscar debe tener una mente fuerte. Donde mismo lo tuvieron por 12 años, ahí mismo en Marion me tuvieron a mí. Yo estuve en eso 18 meses. Ahí había más suicidio y te daban pastillas y drogas para controlarte. Te inducían a tomar drogas”.

“En una ocasión un policía me pateó la boca y tenía la encía hinchada, le pido a diferentes policías que me atiendan o que lleven a un hospital y todos me ofrecieron drogas (pastillas)”, agregó.

Por otro lado, Cancel mencionó que perdía la noción del tiempo “ahí todos los días eran iguales”, solamente si le preguntaban a alguien podían saber el día y hora.



‘Marion peor que Alcatraz’

“Alcatraz era para privarte de no salir físicamente, pero Marion era para controlarte la mente, donde estuvo Oscar 12 años fue en el ‘behavioral modification program”, que años más tardes el abogado de Cancel logró que éste último saliera, haría un escrito del efecto psicológico de las condiciones expuestas. Cancel narró de una experiencia donde un compañero que padecía de claustrofobia, gritaba que no le encerraran y al día siguiente amaneció ahorcado.

“Yo estuve seis años en Alcatraz y me apartaron, todo era por cristal. Tengo el honor de decir que era el único nacionalista ahí.Me estaban honrando porque me pusieron en ‘la peor cárcel’. Hoy Alcatraz cerró y yo estoy aquí; le gané a Alcatraz”, sostuvo.



“Dos ocasiones que lloré”

“La vez que más sufrí fue cuando uno de mis tres hijos se enfermó. Esa experiencia la pasé y la recuerdo porque no podía hacer nada”, dijo.

“En otra ocasión habían otros presos en lo que llamaban ‘unidades de control’, se me salieron las lágrimas porque aunque no los veía los escuchaba y me estaba dando cuenta de que estaban enloqueciendo por la forma en como estaban hablando”, agregó.

“Es duro recordar vivencias”

“Es duro recordar las vivencias, estuve en varias prisiones. Dos años en Tallahassee, por no querer entrar en el ejército de ellos. Allí me encontré a los 18 años con 6 de nosotros. Donde solamente me podía bañar una vez a la semana y en 4 meses sólo vi a un preso”.



Admiración a Oscar

“Admiro a Oscar porque sé quiénes son aquellos que se atreven y me alegro infinitamente por su excarcelación, pero ¿por qué cuatro meses más? Sea el proceso que sea no me hace sentido porque ya él cumplió 35 años, próximamente 36 en la cárcel. Cuando lo vea llegar le daré un abrazo porque en él veo a mi padre y a todos los que luchan y entiendo su sentimiento y derecho de defenderse. Porque hay derecho a defenderse”, puntualizó.