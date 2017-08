Exigen solución inmediata para el problema de aguas empozadas en el Maní

Por: Gladys Guerra Arcelay

Rafael Torres es dueño de dos negocios en la carretera PR – 64, que brinda acceso desde la carretera PR – 2 hacia el barrio el Maní en Mayagüez. Ambos negocios, Party Rental y Hacienda Latina, están en situación precaria por problemas que surgen luego de que la lluvia inunde la entrada de la carretera antes mencionada. Según explicó el propio Torres al Periódico Visión: “Lo que necesitamos es una solución rápida. Sabemos que va a ser temporera, pero que limpien el caño para arreglar la situación, y luego buscamos situaciones más permanentes”.

Con la limpieza del caño, Torres se refiere a que, desde que ampliaron la PR – 64, cada cuatro meses una agencia, que él no ha podido identificar, pasaba por la ahora avenida de cuatro carriles, y limpiaba los escombros arrastrados por el agua. Este paso sencillo ayudaba a que, cuando comenzaran las temporadas de fuertes lluvias, no se sucediera lo que pasa hoy.

La situación en ese lugar es crítica porque ya no se trata de que la carretera se inunda un día y que ese día comerciantes y vecinos tienen que lidiar con las consecuencias. Desde mayo de este año, cada vez que llueve en el área, el tramo se llena de agua que se queda empozada allí por días, lo que perjudica por igual a vecinos como a comerciantes.

En el caso de Torres, ambos negocios se han visto afectados. El veterano empresario calcula que han bajado el 80% de sus ventas. Como resultado ha perdido clientes habituales, que no se arriesgan a llegar hasta el negocio por el miedo de no poder pasar por la inundación. Esto lo llevó a tener que despedir a más de media docena de empleados de ambos negocios. Torres indicó que entre las gestiones que ha hecho, ha tratado de comunicarse con el municipio para poder llegar a un acuerdo de cooperación en el que él costea el diesel para que el municipio use la maquinaria necesaria para resolver este asunto.

Las inundaciones y estancamiento del agua en la entrada del barrio no pasaron desapercibidas por las autoridades. La senadora Evelyn Vázquez Nieves y la representante Maricarmen Mas llegaron hasta el barrio la semana pasada para llevar a cabo una vista ocular de los hechos en el lugar. La representante expresó que: “La realidad fue que a la pasada administración se le olvidó este sector y jamás se realizaron las mejoras al sistema de drenaje que se necesitaban hacer.”

Por su parte, la senadora Evelyn Vázquez indicó que: “Nuestro compromiso es buscarle una solución lo más pronto posible a la problemática que tienen estos vecinos del municipio de Mayagüez, quienes son los que a menudo se ven obligados a lidiar con las inundaciones y los daños a las residencias, entre muchas otras cosas”.

A la vista ocular también asistieron funcionarios del gobierno estatal como del municipal. Entre ellos se encontraban el alcalde de la ciudad, José Guillermo Rodríguez, directores de manejo de Emergencia, representantes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, representantes de la Autoridad de Carreteras, entre otros.