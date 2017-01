Exalcalde de Aguada cumple con infraestructura al veterano

Por: Kassandra Laracuente

El propietario de la Constructora de Aguada Inc. y apoderado de los Santeros de Aguada, Wilson Ariel López Rosa, fue quien dio paso a la construcción de la “Plaza del Veterano”, justo en la entrada de dicho municipio.

“La faceta de la construcción se tardó aproximadamente de 9 a 10 meses, obviamente tuvimos que esperar que la telefónica removiera algunos postes, por lo que le añadió un poquito de más tiempo al proyecto”, destacó López Rosa.

Por otro lado, el proyecto contó con la contratación de 15 empleados. “Nuestra compañía tiene 17 años en el mercado de la construcción, obviamente para nosotros tiene mucha importancia el construir en nuestro propio pueblo. Y estamos orgullosos de ser aguadeños, llevamos esto para los veteranos y para las futuras generaciones que nos llena de mucho orgullo”, puntualizó.

Expresiones del exalcalde de Aguada

El exalcalde de Aguada, Jessie Cortés Ramos, expresó que más allá de la inversión de los $400 mil dólares; para su administración era importante dejarle a los veteranos la ‘Plaza del Veterano’, “porque ellos defendieron nuestros derechos y libertad”.

“El proyecto no se construyó hasta el 2016, administración tras administración tenían la intención de construir un proyecto como este, pero nunca lo hicieron”, agregó Cortés Ramos.

Por otra parte, el exmandatario de Aguada, comunicó que los soldados estuvieron en diferentes conflictos y ameritaba tener el lugar para que más allá de Aguada, sea perteneciente a todos los soldados.

Además Cortés agregó que “todo proyecto que está terminado, bajo nuestra autoría, quiero que se quede como un legado, de igual manera dejamos la pista atlética y la pista de “soccer”, con una inversión de $849 mil dólares, impactamos a la juventud y a todas las personas que se ejercita y más allá de obras permanentes que dejamos en nuestro pueblo, son obras que le dan un vistazo a la entrada, como atractivo turístico”.

El exalcalde también agradeció a la Constructora Aguadeña (Wilson López) y a Carlos Galloza quien fue el ingeniero a cargo del diseño de la Plaza.

“Más allá de nosotros poder trabajar nuestro municipio, dando todo por el beneficio de un pueblo y que redunde en darle el servicio que muchas personas de nuestro pueblo han dado”, concluyó Cortés Ramos.

Agradecimiento en nombre de los veteranos

Luis Raúl Ramírez, del Bo. Malpaso en Aguada quien es condecorado de la Guerra de Vietnam, además fue parte de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, mencionó su agradecimiento a la administración ya que “se ha logrado que al día de hoy tengamos una plaza del veterano que no tiene que envidiarle nada a ninguna otra plaza, porque antes se tenía la estatua sola; ahora también podemos reunirnos”.

“Vamos a tratar de reunirnos todos los veteranos, antes existía el American League a ver si nos lo pueden devolver a nosotros”, dijo Ramírez.

“Los veteranos nos decimos hermanos, cada cual nos distinguimos, por lo que vestimos siempre con una distintiva y la gente nos reconoce, mayormente”, culminó el veterano.