Estudiantes buscan alternativas ante el recorte de los $450 millones de dólares a la UPR

Ante la inminencia de los $450 millones de dólares en recortes en el sistema educativo público de Puerto Rico, la universidad ha estado en continua preocupación y por ende sus estudiantes. Se rumora alzas en la matrícula, recorte de clases, disminución de Departamentos y hasta la posibilidad de fusionar universidades. Esto, a pesar de que la Junta de Control Fiscal y el Gobernador lo emitan con el propósito de mejorar el sistema económico; a su vez, irrumpen en la posibilidad de que más del 50% de los estudiantes puedan estudiar en agosto.

Miryel Orama Avilés, estudiante del Departamento de Comunicación Tele- Radial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y natural del pueblo de Jayuya, comparte su preocupación al reconocer que se le haría imposible terminar su Bachillerato. “La crisis económica de la época, en este caso, recortes al presupuesto de la universidad, el aumento de créditos como requisito de graduación y el incremento de los costos de estudio, generaría la necesidad de hacer préstamos para culminar los estudios y mucho más en mi caso que no cuento con un trabajo y auto propio. Más sumarle gastos de hospedaje y gastos universitarios a la larga lista de pagos por cumplir. Entiendo que la solución mas viable para muchos serán los préstamos con la esperanza de un mejor futuro”, explicó muy preocupada.

De 50 estudiantes que se les preguntó ¿qué harán de efectuarse el plan de la Junta? 35 dijeron que sacarían préstamos y trabajarían, 10 que dejarán de estudiar y 5 que no sabrían que hacer.

De igual manera, entrevistamos a un joven que estudia un Bachillerato en Administración de Empresas, cuyo nombre pidió mantener en confidencialidad. “Soy independiente desde los 18 años a fuerza de la vida. Estudio a base de mantener mi promedio para tener la beca y coger los créditos necesarios para poder aprovechar el tiempo. Estudio a tiempo completo y rompo noche para trabajar. El hecho de ver esta situación, ha traído en mí una desesperación. Si la universidad cierra yo me veré afectado en que no podría continuar mis estudios y los tendría que dejar inconclusos para irme al campo laboral a trabajar en algo que no requiera experiencia, ya que no voy a poder ser un profesional como tanto lo he anhelado. Yo pago mi vida entera, nadie me ayuda económicamente. Ya no sabría que mas hacer”.

Cientos de estudiantes, están en la misma posición de los dos estudiantes que fueron entrevistados. La incertidumbre está tan presente, que los profesores y estudiantes han aprovechado más el tiempo con el miedo de lo que se espera que suceda este próximo 5 de abril, donde se hará la asamblea nacional de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. La semana que viene, se depara tensión y decisiones cruciales para los futuros profesionales de la isla.