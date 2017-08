Establecen conservatorio arte dramático en mayagüez

Por María Cotto

Un grupo de artistas se han unido en un esfuerzo en conjunto por levantar un espacio creativo para las personas del área Oeste interesadas en desarrollar algun tipo de proyecto dramático.

Eury Orsini, quien por más de diez años ha participado en distintas obras y grupos dedicados al teatro, explicó que fue una feliz coincidencia el que se lograra establecer el nuevo taller creativo propiedad de Junior Pérez en la calle Luis Muñoz Rivera #26 en Mayagüez, cerca de la Plaza del Mercado.

Junto a la también artista mayagüezana Zuleira Román, han ido formando lazos creativos con otros colegas, aprendiendo técnicas de expresión en diversas partes del mundo. “Estuvimos en Barcelona tres años, donde fundamos un colectivo de artistas llamado Vueltabajo Teatro. Llegó el momento que decidimos volver a Puerto Rico, y gracias a un grupo de personas nos enteramos que iba a abrir un Conservatorio de Arte Dramático en Mayagüez. “ El espacio ya fue inaugurado y comenzó su primer gran proyecto artístico: un laboratorio de creación escénica.

“El taller se enfocará en la investigación de distintas herramientas con las cuales podremos facilitar el camino a la creación escénica. Combinaremos la práctica y la investigación como recurso primordial para la experimentación y nuestro cuerpo será el medio para llegar a resultados. Cada persona podrá explorar técnicas como la actuación, voz, conciencia corporal y de espacio, improvisación, juego, utilización de textos no dramáticos y la utilización de medios. Con estas herramientas los y las participantes irán entrando en un proceso de creación y exploración unipersonal”.

“Zuleira Román y yo estamos proponiendo un espacio donde otras personas interesadas en las artes puedan incursionar, llegar y no solo recibir un taller sino recibir herramientas corporales, teatrales, artes plásticas que las van a poner en práctica para investigación y poder tener una pieza de teatro unipersonal, en este caso, que es lo que queremos en este primer nivel para que la persona tenga tiempo de tener un trabajo individual y explorar esas herramientas que nosotros le vamos a ofrecer. Es un trabajo de investigación completamente, somos facilitadores y colegas artistas que los encaminamos y promovemos la práctica como método de investigación”. El proceso debe durar unos tres meses, reuniéndose todos los martes durante tres horas.

Los talleres se estarán ofreciendo en el Conservatorio de Arte Dramático El Quijote en Mayagüez y aún están admitiendo integrantes a los mismos.

Zuleira Soto-Román es artista plástico y su medio principal es el teatro. Su obra es interdisciplinaria por lo que ha trabajado como actriz, diseñadora, directora y técnico. Miembro y colaboradora de Casa Cruz de la Luna, Vueltabajo Teatro, En situ Danza y Cia. Sonámbulos. Ha recibido formación y trabajo profesionalmente en espacios como la Universidad de Towson en Baltimore, Universidad de Puerto Rico, NY Lincoln Center Director’s Lab 2009, Teatro Yagüez, entre otros. Su interés yace principalmente en la investigación a través de la práctica, y activar espacios alternativos para el teatro. Por su parte, Eury Orsini, es un artista puertorriqueño cuyo medio principal de creación son las artes escénicas. Co fundador del colectivo Vueltabajo Teatro en Barcelona, España, y miembro colaborador de las compañías Casa Cruz de la Luna, En situ Danza y Cia. Sonámbulos. Especialización en performance, movimiento, teatro gestual, dirección teatral, actuación teatral y manejo de medios. Ha tenido la oportunidad de estudiar y trabajar con figuras del arte escénico en Puerto Rico como el Dr. Félix Díaz, Teófilo Torres, Jerry Segarra, Aravind Adyanthaya, Teresa Hernández y Myrna Renaud.