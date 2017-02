Establecen alianza de educación pública y privada para velar por la seguridad escolar

Ante el suceso ocurrido de una balacera cerca de en una escuela en la región metropolitana, la senadora del distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez en alianza con el Municipio de Mayagüez, convocó al director regional del Departamento de Educación Ismael Aponte; el presidente de Dewey University, Dr. Carlos Quiñones Alfonso, además de personal de la Universidad Interamericana de Ponce, para establecer parámetros de seguridad.

Protección y seguridad a los estudiantes

“En cuanto a ese tema a mí me encantan hacer propuestas federales, en este momento se está procesando una. Estamos en la elaboración, casi al final del proyecto para someterlo al gobierno federal, por otro lado estamos en espera, para nuestros directores de escuela porque hay un sistema que se llama: “el sistema de información estudiantil”, muchas veces decimos que hace falta seguridad aquí o allá pero hay un “tab” que se dice disciplina, y si el director de escuela no establece los sucesos que ocurren allí, nivel central nunca va a ver que en esa escuela hay una situación de disciplina por lo tanto no se autoriza el guardia. Hay un sistema que hay que seguir, hay un récord, hay un área que es de disciplina. Los directores, tienen que decir: tengo un problema, tengo vandalismo, etc.”, expresó el director regional de Educación.

Acción Preventiva

“Por mi parte, voy a reunirme con la policía municipal y estatal de cada uno de los pueblos de mi distrito y con los 12 alcaldes municipales, para trabajar con eso, donde tengamos el Comandante de la Policía Municipal y Estatal en cada uno de los pueblos, para trabajar rondas preventivas en las escuelas y en las de mayor incidencia, mayor población, ó las más cercas que estén de los residenciales públicos, para ayudar mientras la propuesta federal se está trabajando, para establecer un plan de trabajo, municipal y estatal mientras esa propuesta se da”, comentó la senadora Vázquez.

“Ya es hora de frenar este tipo de acciones irresponsables, pues, sin duda alguna, ponen en peligro la vida y, por ende, la estabilidad emocional de las personas. De esta forma, me uno a los esfuerzos del gobernador de Puerto Rico, de la secretaria del Departamento de Justicia y de la superintendente de la Policía, Michelle para prevenir este tipo de incidentes tan lamentables en el Distrito Mayagüez-Aguadilla. ¡Juntos lo lograremos!”, culminó.