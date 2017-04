Escritores independientes se hacen notar en el Noroeste de la isla

Por: Pamela Hernández Cabiya

A pesar de la merma de los lectores y de los cierres de librerías alrededor de la isla; cientos de escritores recurren a los libros independientes para que permanezca viva la lectura y el amor por los libros.

José Francisco Parés, mejor conocido como ‘Paco’ Parés dentro del mercado de libro, creó la iniciativa de mantener viva la distribución de libros para escritores independientes en la isla. “Hace ya muchos años y luego de tener experiencia con distintas editoriales, me di cuenta que en Puerto Rico hay un problema con los autores independientes; y hablando de una manera crítica, a los autores los engañaban mucho. Iban a los lugares, le preparaban los libros, a veces se quedaban con copias de libro que no les avisaban y con problemas de pago. Así que mi esposa y yo coincidimos en un momento dado para crear una empresa donde los autores fueran los que tuvieran el control del material y supieran siempre cuantos libros tenían; y de esa manera, aunque era distribuido por nosotros, eran libros que cada autor se le entregaba los libros con las cantidades pertinentes. Así el autor tenía el control del libro”, mencionó.

A pesar de que el local físico esta en Bayamón, los escritores independientes están alrededor del país. “En un momento dado logramos tener hasta 800 autores independientes. En estos momentos contamos con unos 700 autores”. De igual manera, Parés mencionó la gran cantidad de escritores que tiene entre Manatí y Quebradillas. “Es curioso, que en esa área norte, la gran mayoría de los autores que tenemos tiene algún tipo de enfoque cristiano o auto ayuda. Por otro lado, son libros de historias. Alexis Morales Cales de Lares es uno de los escritores que ha publicado alrededor de 20 libros. Comenzó con libros un tanto artesanales, pero Alexis ha entendido que se ha podido desarrollar tecnológicamente con libros por encargo. De lo demás, es uno de los escritores del norte con una gran capacidad a la escritura. Él ha demostrado que verdaderamente se puede escribir y se puede trabajar en Puerto Rico”.

“Existe un detalle que no debe pasar por alto; y es que aquí en la isla no se puede vivir de los libros. Se piensa mucho en García Márquez, Isabelle Allende o Paulo Cohello, pero estos son autores que han trascendido en países e idiomas. En Puerto Rico, lo regular es que un escritor bueno, venda 5,000 a 6,000 copias y por lo regular es difícil. Luego de la quiebra de ‘Borders’, casi nos lleva a la quiebra. Nosotros hemos tenido que ir buscando otros puntos de venta pequeños y también se han ido eliminando; lo cual nos crea desarrollar una librería en Aguadilla. En el área oeste no hay librerías, así que decidimos abrir. Llega gente de Lares, Moca, Quebradillas y demás, sobre todo jóvenes que es lo más que me llama la atención”.

Con la ecatombe de cierre de librerías de mucha distribución, se sufrieron pérdidas para muchos locales mas pequeños; pero se ha visto un interés en libros tanto en ingles, como español, lo que refleja un lector exigente. “El 80% de los jóvenes que se fueron por los libros electrónicos, han regresado al libro tradicional. Oficialmente, Puerto Rico no aguanta una librería tan grande por la situación económica, pero si tenemos pequeñas librerías en algunos puntos donde podemos suplir ese mercado. El 65% al 70% de nuestros compradores son jóvenes bilingües de 14 a 19 años”.

Parés mencionó que el impacto a la zona norte ya se ha visto reflejada y que espera que sean mas personas impactadas. Una de ellas son las actividades que se desarrollan todos los fines de semana para mantener al sector de lector activo.