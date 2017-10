Escasean productos de primera necesidad en los supermercados

Por: Gladys Guerra Arcelay

Durante la última edición publicada el Periódico Visión, ante el paso del huracán María por la Isla, hizo un recorrido por los distintos supermercados y megatiendas de Mayagüez, y pudo percatarse que a dos días sentir el evento atmosférico, ya no quedaban artículos de primera necesidad. Específicamente, escaceaban el hielo, el agua y las baterías. Este semanario visitó las oficimas de Manejo de Emergencia Estatal, ubicadas en la mencionada ciudad, y nos confirmaron que luego del embate de María no habría problema con los abastos de comida y artículos de primera necesidad.

Sin embargo, a cuatro semanas del paso del huracán los supermercados de la zona se las ingenian para sobrevivir, puesto que por muchos días los puertos de San Juan, tanto marítimos como terrestres, estuvieron cerrados, lo que impidió la entrada de mercancía a la Isla. Esto provocó que se creara una crisis artificial de gasolina. Ya que, si bien había combustible, el mismo no podía salir del puerto para suplir las necesidades de las gasolineras del país. Esta misma situación puede suceder con la comida.

Pues a pesar del tiempo que ha pasado, todavía los puertos no han vuelto a funcionar a capacidad para suplir mercancía a los comercios. El economista José Alameda advirtió que: “Puede ser que la comida esté en el puerto, pero no tengan la capacidad de distribución y por eso no estén llegando los artículos”.

Fuentes de este semanario, que no quisieron ser identificadas, confirmaron que hay un ataponamineto en los puertos. A su entender, porque el Departamento de Hacienda no está dando el visto bueno para que los furgones lleguen a los comercios. A esto se suma la información publicada por otro rotativo del país en el que se confirmó la contratación de una de las principales compañías navieras de la Isla por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para transportar las ayudas a los damnificados. Mientras otra firma, se ha encargado de ayudar a transportar los contenedores que están enviando distintas entidades fuera del país con ayuda humanitaria. Por lo que ambas compañías están dando prioridad a estos mercados y no a servir a los comercios locales, como lo harían regularmente.

Este semanario llevo a cabo un segundo recorrido por los supermercados locales y las megatiendas del país para saber como estaban funcionando, y que cantidades de abastos de artículos de primera necesidad que tienen a la venta luego de María. En resumen lo que constatamos es lo siguiente: las megatiendas básicamente funcionan con el día a día. Las personas interesadas en consumir en estos sitios prácticamente tienen que visitarlo diariamente o con cierta regularidad para saber cuando llegarán las paletas de agua.

Los supermercados que mejor funcionan son los regionales, como son los casos de Mr. Special y Napo Vélez. La clave de su funcionamientos desde el día después del paso de huracán, es que dependen en su mayoría de suplidores locales y no de la mercancía que llega por los puertos.

Ambas cadenas tienen problemas para poder suplir agua a sus clientes. Este semanario supo que esta situación se debe a que embasadoras de agua como la Coca-Cola no se dan abasto para cumplir con la demanda, y en el medio de la crisis trataron de aumentar el costo del producto.

Por lo demás, ambas cadenas de supermercados están funcionando, y los clientes pueden encontrar, a veces en cantidades limitadas, los productos de primera necesidad que tanto buscan. Cabe mencionar, que fuentes del periódico señalaron que se debe agilizar la gestión de distribución de vagones que suplen mercancía a los supermercados, pues así se puede atender mejor la clientela.

En estos momentos los supermercados que dependen en alguna manera de que la mercancía que ofrecen a sus clientes llegue directamente de los puertos están recibiendo menos del 10% de los vagones que solían recibir antes de que se surguiera la emergencia.

La escasez mometánea de productos de primera necesidad y no peredeceros se recrudeció con el cierre temporero del supermercado Econo. El dueño de la franquicia, Santos Ruiz Pietri, indicó se vieron obligados a suspender los servicios del la empresa luego del evento, porque el huracán dañó la planta eléctrica de las instalaciones. La misma no tenía arreglo y tuvieron que esperar a que llegara una nueva. Esto causó que tomaran la decisión de mantener la tienda cerrada y decomisar los productos perecederos, así como realizar labores de limpieza y desinfección, para poder preparar la tienda para su apertura.

Y así sucedió el pasado viernes, 13 de octubre cuando la tienda reabrió al público y con abundante mercancía. Los clientes pudieron conseguir productos perecederos, enlatados, carnes congeladas, arroz, habicuelas y agua, aunque de manera racionada. Ruiz explicó que el surtido de se debe a que la cadena se prepara desde abril para la temporada de huracanes. Desde principios de año van guardando en un almacén común productos que se van a necesitar luego del paso del huracán. De esta manera el comercio puede seguir funcionando y recibiendo mercancía en lo que se regula la situación de los puertos.