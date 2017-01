Equipo porristas y baile RUM ganan premios

Los equipos de baile y porrismo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se alzaron con una decena de premios en las competencias nacionales de Estados Unidos, Universal Cheerleaders Association (UCA) & Universal Dance Association (UDA) College Cheerleading and Dance Team National Championship, así como en la copa internacional World University Cheerleading Championship (WORLDS), que se celebraron del 13 al 15 de enero, en el ESPN Sports Center de Orlando, Florida.

La presidenta interina de la UPR, la doctora Celeste E. Freytes González, felicitó a los atletas de la UPR en Bayamón, la UPR en Carolina, el Recinto de Río Piedras y el Recinto Universitario de Mayagüez, que participaron en las tres competencias internaciones. “La Universidad de Puerto Rico celebra el desempeño de los equipos de porrismo y baile que nos representaron en estos importantes eventos deportivos. Los logros alcanzados este fin de semana evidencian ante el mundo la pasión, el talento y la dedicación de nuestros atletas, entrenadores y personal de apoyo. Estos jóvenes no sólo pusieron en alto el nombre de la UPR, sino también el de todo Puerto Rico”, destacó la presidenta interina, durante un recibimiento sorpresa a los Vaqueros de la UPR en Bayamón, en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

La Dra. Freytes González resaltó en particular el éxito cosechado en la reñida copa WORLDS del International Cheer Union, donde los universitarios boricuas se enfrentaron a una treintena de equipos de Estados Unidos, China, México, Rusia y Japón, entre otros países.

Los Colegiales dejan su huella

El equipo de porrismo del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) dejó su huella en la final de la UCA, División II, competencia en la que alcanzaron la quinta posición. Asimismo, participaron en la copa global, logrando el pase a la final donde llegaron en octavo lugar en equipos mixtos del WORLDS.

Finalmente, el equipo de baile del RUM tuvo un excelente desempeño en el WORLDS, donde se posicionaron en quinto lugar en la categoría “Cheer Pom”, y en sexto lugar en “Cheer Doubles Pom”.