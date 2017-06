En vigor plan de Manejo de Emergencias en Mayagüez

Por: Kassandra Laracuente

La Oficina de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Mayagüez mediante su gerente Israel Martínez Cuevas puso en vigor su plan de manejo de emergencias para la temporada de huracanes que comenzó el pasado 1 de junio y se considera como una activa.

En adición el titular de OMME en Mayagüez declaró que “hemos diseñado un plan efectivo de orientación a la comunidad que comenzará el sábado, 10 de junio para que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan proteger tanto su propiedad como su vida”.

Según Martínez Cuevas se le ha dado el mantenimiento apropiado al sistema de alcantarillado, encintado y se ha impactado los cuerpos de agua con compañías expertas que contaron con el equipo especializado para limpiar el máximo nivel de profundidad para minimizar inundaciones en las áreas susceptibles a este problema.

Por otra parte, Ernesto Morales coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), mencionó que será una temporada activa “Esos números que salen por la NOAA, no son cantidad de eventos que estarán afectando a Puerto Rico, es que se pueden estar desarrollando en la cuenca del Atlántico y el Caribe, por lo tanto ese es el reto que tiene porque no nos dice exactamente donde estos sistemas se van a estar desarrollando y las personas que toman decisión a base de este pronóstico, no se lo sugiero, porque es muy difícil”.

“Hace cerca de 20 años que no nos afecta un Ciclón Tropical, son dos generaciones que no saben lo que es un peligro. Tenemos nuevos retos, muchos de los niños no saben el peligro de un huracán y lo asocian más a no tener clases; cuando sabemos los adultos que esto causa estragos de meses y quizás años en la Isla”, por tal motivo estamos dando charlas para que sepan que el peligro ha ocurrido y puede ocurrir nuevamente.

“Hay refugios para todos los mayagüezanos que lo necesiten”

Se informó que los refugios de Mayagüez están completamente preparados para cualquier evento atmosférico de temporada entre estos:

•Palacio de Recreación y Deportes, Germán “Wilkins” Vélez

•Escuela Eugenio María de Hostos

•Escuela Elpidio H. Rivera

•Centro Comunal Pascual Valle, Bo. Malezas

•Centro Comunal Pedro Vélez, Bo. Leguísamo •Centro Comunal de Río Hondo.

El vicealcalde de la Sultana del Oeste, Heriberto Acevedo aunque no pudo precisar para cuántas personas se tiene espacio, señaló que “históricamente en Mayagüez existe la capacidad para lo que ocurra, por esas facilidades y también exhorto a cada uno de los residentes que pueda moverse a algún sector de un amigo, vecino o familiar; en términos de seguridad no hay problema con eso”.

“Además las escuelas y los centros comunales que se hayan que abrir se hará”, añadió Alberto Trabal quién además dijo que en una emergencia están los coordinadores de energía eléctrica ya están identificados junto a las brigadas de emergencias y han estado trabajando el desganche de ramas de árboles.

Por su parte, el alcalde José Guillermo Rodríguez mediante comunicado escrito expresó que “…la temporada se extiende hasta el 30 de noviembre por lo que es el momento apropiado para que a nivel familiar se preparen los planes y se oriente a los más pequeños y ancianos, sobre qué hacer en caso de que la tempestad se acerque”.