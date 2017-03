EMPRESARIAS: Producen primera línea de quesos añejados puertorriqueños

Por: María Cotto

El ingenio boricua y la experiencia laboral han dado frutos a una empresa puertorriqueña que se ha dedicado a desarrollar una línea de quesos añejados de finísima calidad, Quesos Vaca Negra.

Wanda Otero Flores , microbióloga certificada y tecnóloga en salud animal, es una de las socias de la empresa Quesos Vaca Negra, quesos artesanales añejados hechos en Puerto Rico. Su vasta experiencia en la industria lechera por más de dos décadas encaminó lo que es un negocio único en la Isla, que ha apropiado las mejores recetas de quesos añejados del mundo para adaptarlos al gusto y exigencia del paladar boricua.

“Llevo trabajando en lo que es la industria lechera y calidad de leche hace 28 años. Trabajé con Vaquería Tres Monjitas en el control de calidad de todas las fincas de Empresas Fonalledas. Actualmente tengo mi propio laboratorio de Diagnóstico y Control de Mastitis en Hatillo que lleva aproximadamente quince años. Dando servicios a los ganaderos ayudándoles en la elaboración y control de la calidad de sus productos, reconozco que se produce en Puerto Rico leche de calidad. Tiene muy buenas propiedades y me pregunté por qué en Puerto Rico no existía la tradición de los quesos añejados y siempre se trabajan los quesos frescos”.

Esa idea inicial se unió a otro evento, la crisis económica de los ganaderos, lo cual la llevó a la realización práctica de Quesos Vaca Negra. “Coincide que para el 2006 la crisis económica se acrecienta y los ganaderos me deben mucho dinero por mis servicios. Tengo unas cuentas por cobrar bastante altas y se me ocurre hacer un intercambio de mis servicios profesionales o amortizar las deudas de mis clientes por medio de la producción de leche de las vaquerías y con esa leche convertirla en queso. Comienzo a indagar cómo es la producción de quesos añejados, leo y compro libros, asisto a seminarios”. Para esta época es que conoce a Rosa Avalo, ingeniera química quien era su vecina y estaba en proceso de buscar empleo luego de quedar desplazada en el sector de la construcción. “Cuando pequeña, los papás de Rosa tenían vaquería y hacían queso blanco, y al mencionarle el proyecto se ofreció a ayudarme”.

El nombre de Vaca Negra viene de la vaca criolla que en alguna ocasión se mezcló la vaca Holstein con el toro de carne. “Esta vaquita nativa o sata es más oscura y produce menos leche pero con un contenido graso más alto, ideal para la producción de queso”.

Quesos Vaca Negra tiene cinco productos: Ausubal, Montebello, Capaez, Cabachuelas y Monserrate, nombrados según la región donde las vacas pastorean. “Estos son sectores de Manatí, Hatillo y Morovis. Llevamos cuatro años produciendo quesos artesanales que se venden a todo Puerto Rico, en todos los supermercados, en restaurantes y en los hoteles más renombrados de la Isla”. En su corto tiempo en el mercado, ya los Quesos Vaca Negra han participado en eventos internacionales y han sido reconocidos por su exquisitez y calidad. “El Huffington Post nos escogió como el #9 en su lista de ‘You Must Eat’ de todo el Fancy Food Show de Washington que contaba con productos de 90 países”.

Las recetas son desarrolladas por Otero con leche cruda libre de hormonas y lactosa. “Es un producto netamente puertorriqueño que atrae los sabores y texturas de nuestro clima y nuestro terreno. Es un reflejo de lo que la vaca consume, el pastoreo y el lugar tienen mucha influencia en el sabor del queso. Tienen mucha influencia del queso manchego y los alpinos franceses, los ibéricos pero con leche de aquí ya es otra cosa”, opinó Otero.

Para más información, Quesos Vaca Negra tiene su sitio en internet: www.quesosvacanegra.com .