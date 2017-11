El rol del Observatorio en la Tierra tras el huracán María

Por: Viviana Tirado Mercado

Esta vez el Radiotelescopio de Puerto Rico no salvó a la Tierra de un posible impacto por meteoroide o asteroide. En cambio, satisfizo la primera necesidad del ser humano con sobre 14 mil galones de agua potable diarios que repartió a las comunidades aledañas a pocos días del paso del huracán María y se embarcó en el poder sanador de la educación.

Ya sabían su misión. El telescopio más grande del mundo -aunque se debaten el título tras la creación de Telescopio de Apertura Esférica (FAST, por sus siglas en inglés) en China- se mantuvo en pie tras los vientos de 108 millas por hora que registró el observatorio. Y ahora, pareciera que el propósito de vida cambió tras haber colapsado el sistema de energía eléctrica del país y el servicio de agua potable se viera interrumpido.

“Quería saber si teníamos telescopio porque aún nadie sabía”, relató el director de operaciones del Observatorio de Arecibo, Ángel Vázquez, quien visitó al otro día del ciclón las instalaciones.

Para su sorpresa todo estaba en pie y los pozos que tiene el observatorio funcionaban. Así que se embarcaron en el panorama desolador que dejó María al dejar a su paso puentes colapsados que dividen comunidades arecibeñas como el sector Patillos del barrio Esperanza en el que repartieron suministros

“Me impactó ver a un niño que no habló, que no miró a los ojos, que no reaccionó cuando le llevamos una caja de comida. Él estaba sentado al lado de su casa que no tenía paredes ni techo”, relató uno de los empleados del Observatorio de Arecibo a otro compañero cuando se disponían a intentar cruzar con un Jeep el río del barrio de Esperanza para visitar algunas zonas afectadas. Visión fue testigo que esa misión se vio interrumpida por el rápido crecimiento del río.

El helipuerto de radiotelescopio se convirtió también en anfitrión para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), la Guardia Costera, la Guardia Nacional y personas privadas aterrizaran con comida y agua para los damnificados de las zonas aledañas.

Por su parte, el Centro de Visitantes Fundación Ángel Ramos aún mantiene sus puertas cerradas al público, pero su equipo también recorrió las calles y ofreció talleres educativos sobre ciencias en las zonas aledañas.

Esto responde a compromiso social ante el panorama crítico que vivió el sistema del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico cuando las clases del sistema público del país permanecían en receso.

“Les llevamos juegos, les explicamos y hablamos sobre fenómenos atmosféricas. Lo que hacemos dentro del centro de visitantes, lo llevamos a las comunidades”, expresó la directora administrativa del centro de visitantes, Sujeiy Santiago.