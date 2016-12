El Norte de la Isla se prepara para la Víspera y Día de Reyes

Por: Pamela Hernández Cabiya

Fielmente, muchas familias puertorriqueñas, realzan el Día de Reyes como un día importante y de cierre de las navidades. Ciertamente, de igual forma, los respectivos municipios promueven esta costumbre.

Uno de los municipios que yace el mismo es Camuy. Edwin García Feliciano, alcalde de dicho municipio, felizmente, recalcó en la entrevista que de las festividades más grandes y sorprendentes son precisamente la de los Reyes Magos y que siempre se da para que sea un buen compartir con el pueblo. “Es una fiesta en sana acción”, aseguró el primer administrador del pueblo.

Una de las actividades más resaltantes es “El Velorio de los Reyes Magos”, que se realiza durante una misa, donde se otorgan gratuitamente alimentos de corporaciones sin fines de lucro y la presentación de cantantes. “Esta es la número 115 actividad de velorio, iniciada por Florencio Cabán en nuestro Municipio de Camuy”. De igual forma, realizan otra actividad de Reyes para niños con payasos y demás.

“Me encanta las actividades de día de los Reyes Magos. Se dan súper hermosas. No me lo pierdo por nada del mundo”, comentó una poblana de Camuy.

De igual forma, el pueblo de Arecibo, tendrá su actividad, donde compartirán en un ambiente de artesanías, música, juguetes, entre otras amenidades alusivas a esta tradición. El tema principal de este año es: “Nos une la tradición”.

“Siempre voy con mi familia a ver las estampas navideñas y la celebración del Día de Reyes. Creo que es uno de los días que Puerto Rico le da más hincapié. Si puedo, casi a todas las actividades de los municipios me doy cita. Las del Velorio de Reyes Magos”, expresó María Rivera, residente del Municipio de Arecibo.

Por otro lado, el municipio autónomo de Lares, del alcalde, Roberto Pagán Centeno, se da cita en víspera de reyes para los niños del pueblo. Entrega de juguetes, casas de brinco y la visita de los tres Reyes Magos.

Fervientemente, se puede decir que las fiestas navideñas de los Reyes Magos en Puerto Rico, en gran mayoría, se ve reflejada con una costumbre marcada llena de tradición y con un sentir patriótico ante todo.