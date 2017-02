El Amor en tiempos del celular

Por: Ivelisse Arroyo Pérez

En los años noventa todos tenían un “beeper” ¿Cuántos lo recuerdan? Yo no solo tuve un beeper, también trabajé como operadora de dos empresas que ofrecían los servicios de mensajería. Tuve la oportunidad de conocer historias y declaraciones de amor, discusiones por amor, ni hablar de infidelidades.

De hecho, también conocí a mi esposo a través del “beeper”, porque hasta clubes de beeper existían; yo pertenecí a uno. Así que, el amor a través de un dispositivo móvil no es nuevo. Casi 20 años más tarde la tecnología nos ha llevado del beeper al celular.

El celular ha traído consigo la posibilidad de nosotros enviar mensajes y tener contacto con otra persona de forma directa, rápida e instantánea. Ante esta rapidez y gratificación de la tecnología actual surge el desarrollo de múltiples aplicaciones de citas, que han logrado que miles de personas hayan encontrado el amor a través del celular.

Según un estudio realizado por el Pew Research Center, 1 de 10 personas en Estados Unidos reconoce haber usado alguna vez una aplicación de citas. Su uso es más común entre adultos jóvenes entre 18 a 24 años en 22%. Y 46% de los entrevistados admiten conocer al menos una persona que se haya casado o entrado en una relación a largo plazo con alguien que conoció en una de estas aplicaciones. El 80% de los usuarios dice que son una buena forma de comunicación.

Applause, una empresa que se dedica a analizar aplicaciones, realizó un estudio para determinar cuáles son las mejores aplicaciones de citas: OkCupid, Happn, Cofee Meets Bagel, Bumble y Tinder. El amor por Internet no es nada nuevo y no se vislumbra retroceso en su práctica.