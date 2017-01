Dominio absoluto de los lanzadores

Por: Rubén Centeno Saunders

Ya en pleno itinerario de postemporada algunas personas se han olvidado del excelente trabajo que realizaron los lanzadores durante la fase regular de la actual campaña del beisbol profesional de Puerto Rico. Más allá de las tristes y lamentables noticias que acostumbran darse en esta liga años tras años, tenemos que incluir la actual temporada donde no ha habido la excepción, escenarios vividos como la falta de pago a los jugadores de los Tiburones de Aguadilla, la injusta suspensión del colega periodista deportivo Ralph Pagan Archeval, la renuncia de Frankie Higginbotham a la Junta de Directores de este organismo como a su posición a la Gerencia de los Cangrejeros de Santurce. A esto hay que añadirle la falta de respeto a los fanáticos de la no participación de los Grandes Ligas, Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y Edwin Díaz entre otros. A pesar de los escenarios antes mencionados hay que resaltar y reconocer el excelente trabajo que realizaron los serpentineros de las 5 novenas.

En Santurce, los bicampeones fueron tacaños en solo permitir a sus contrincantes menos de 2 carreras limpias por encuentro. Los lanzadores de la capital registraron una hermética efectividad de 1.78. Estos encabezados por el lanzador del año de la pasada temporada Adalberto Flores que alcanzó la marca invicta de 4-0 con una efectividad de 0.95. Hay que señalar que el espigado lanzador actuó en 57 entradas y poncho a 43 bateadores. Flores en Santurce contó en la serie regular con la ayuda del norteamericano Evan Grills que también alcanzó los 4 triunfos y termino con una excelente efectividad de 2.09. Reinier Roibal (3-2) y (1.87), Andrés Santiago (2-2) y (1.69), al igual que Frank Del Valle encabezaron un cuerpo de iniciadores que mantuvo la consistencia desde el primer día. No obstante los relevistas de los Cangrejeros no le fallaron a sus compañeros iniciadores, cuando estos encabezados por Fernando Cruz, Nelvin Fuentes, Brian Escanio, J.C. Romero y Jon Velázquez entre otros cumplieron con las expectativas del mentor Ramón Vázquez.

Los Gigantes de Carolina tuvieron la segunda mejor efectividad con 2.72. En la tierra de Gigantes, el pitcheo tiene nombre y apellido en Mario Santiago. El salinense finalizó la primera parte con marca de 4-1 y guarda consigo una efectividad de 1.85. Junto a Santiago el grandes ligas, Giovanni Soto alcanzó también los 4 triunfos aunque con 3 derrotas. Soto registra una ERA de 2.05. Estos 2 tiradores son los responsables de tener a los Gigantes en la postemporada. Kevin Herget vino desde el bullpen para salvar 8 juegos, esto además de su marca de 2-0 y un registro de 1.06. Chasen Bradford emuló los pasos del anterior con 6 salvamentos en 19.2 entradas lanzadas.

En el Oeste están los Indios de Mayagüez que de cierta manera descansaron en los brazos de los exgrandes ligas Jonathan Sánchez (5-2) e Hiram Burgos (4-1). A este binomio hay que añadir al lanzador derecho perteneciente a los Cerveceros de Milwaukee en el circo grande, Jorge López que a pesar que su foja fue de (1-1), mantuvo una efectividad de 1.56. Iván Maldonado fue una alternativa del mentor Valentín que pudo en ocasiones emular el trabajo de los 3 lanzadores antes mencionados. Tyler Heron es el seguro de vida desde el bullpen cuando fue el responsable de 6 desafíos. Los Indios acumularon una efectividad colectiva de 2.74 durante la serie regular ocupando el tercer lugar en este renglón.

Mientras en el cuarto lugar con efectividad con 2.78 se encuentran los Criollos de Caguas. En la ciudad del Turabo los lanzadores de apertura no tuvieron éxito. Esto lo refleja cuando solo alcanzaron el triunfo en 9 de sus 19 victorias. O sea en Caguas los relevistas lograron llevarse el triunfo en 10 ocasiones. Pero a pesar que los iniciadores no tuvieron la “suerte” de ganar, su trabajo se puede reconocer cuando su efectividad habla por sí solo. Más allá del 2-2 y efectividad de 3.72 del veterano derecho Joel Piñeiro, los norteamericanos John Brownell, William Oliver y el boricua José De La Torre tuvieron record negativo de 1-3 cada uno de estos. La nota positiva en Caguas fue el relevista Robby Rowland, quien ganó 4 juegos, sin derrotas en 17 entradas lanzadas.

Aguadilla a pesar que tuvo que lidiar con la falta de pago a tiempo, sus lanzadores realizaron una aceptable labor con una efectividad colectiva de 3.91. Jarrete Leverett mantuvo un récord final de 3-3 y un registro de carreras limpias de 3.65. Efraín Nieves (2-5) y Tomás Santiago (0-3), aunque su registro fue negativo lanzaron muy buena pelota. Nieves que es un lanzador zurdo donde en sus comienzos fue relevista, culmino la temporada regular con una efectividad de 2.61, mientras que Santiago que pertenece a los Polluelos de Aibonito en el beisbol AA, registró 3.47 de efectividad. Nota positiva lo fue el aguadeño Joshua Torres que aunque lanzó solo en 27.1 de entradas logró una marca de 2-0 y 2.96 de efectividad. Torres recientemente estampó su firma con la organización de los Mets de New York en su regreso al beisbol organizado. Este año los lanzadores vinieron a “tirar” y hacer su trabajo. Como dato importante solo los Indios de Mayagüez batearon por encima de los .250. Los mayagüezanos registran un bateo colectivo de .269