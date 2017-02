Disgustado alcalde de Camuy por supuesto rechazo hacia su candidatura a la Federación de alcaldes de Puerto Rico

Por: Pamela Hernández Cabiya

Ante la carta de renuncia para no pertenecer más a la Federación de Alcades de Puerto Rico y el despojo de la candidatura para su puesto a la presidencia, el alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, abiertamente confirmó sus molestias ante el proceso “poco inusual”, para escoger al nuevo presidente de la Federación. Esto sucede cuando dentro del proceso de votación, se envía una carta para cambiar el día de escoger al nuevo presidente y adelantar el mismo, en donde García Feliciano afirmó que la carta nunca llegó al municipio de Camuy. “Lo supe porque una periodista me cuestionó si conocía sobre los cambios en la Federación, por lo que sorprendido llamo a uno de mis empleados para cotejar que verdaderamente no llegó y efectivamente era cierto. Nunca nos llegó la carta, mencionó molesto”.

Por ende, el alcalde decidió retirar su candidatura, dejando al alcalde de Arecibo Carlos Molina a ser el ganador a la presidencia. “La Federación debió notificar el cambio. Si no podían respetar eso, no hay porque pertenecer a la Federación. Molina no tuvo la decencia de mantenerse en la fecha ya estipulada si estaba tan seguro que iba a ganar. Poco les importó que perteneciera o no”.

Tras la disyuntiva, García mencionó que estas situaciones pasaban por tomar malas decisiones desde el principio y por estar Molina ligado al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. “Espero que el alcalde de Arecibo salga de la sombra de O’Neill y dirija como se debe la Federación ¿Cuál era la prisa? No entiendo el ajoro que se presentó ante Carlos Molina y O’Neill y más cuando él señalaba que tenía los votos del mundo. Así que, no había razón alguna”, tildó.

Adicional, el primer administrador de Camuy confirmó que en Naguabo, se hizo una fiesta, el día que estaba pautado desde el principio las votaciones; y que a raíz de esto, él entiende que muestran poco profesionalismo. “No respetan la democracia. Ese tipo de cosas habla muy mal de Carlos Molina, que se viste de malas mañas. Que se ponga a dirigir con verticalidad. La democracia no es para aplastar la minoría y mucho menos aplastar a los municipios más pequeños, se respeta”.

De igual forma, se le preguntó si Molina había pedido disculpas por lo que él considera “falta de ética” a lo que respondió: “Él no va a venir a pedirme perdón; para eso hay que tener humildad y no la tiene”.

A medida de la problemática, salió el rumor donde se especula que García se iba a aliar a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico por el PPD, a raíz de la situación con Molina. “Todo esto salió por una conversación íntima que tuve con el alcalde de Juana Díaz, donde me preguntaba si iba a votar por el proceso del CRIM. A lo que respondí que no lo haré porque es el mismo cuento de cada cuatro años. Ni la Federación, ni la Asociación han realizado algo para mejorar este sistema. Esto es falta de sentarse hablar y dejar el cambia y cambia de política. Hay asuntos de mayores controversias que no provocan situaciones entre partidos. Como lo es la descentralización, lo que es el CRIM y otros temas más que no provocan disputas; pero no se puede hablar sin crear controversia entre partidos. Dependiendo quien gane o no, o tenga más alcaldes o no; no debe ser así”, expresó.

“Hector adormece a la gente, le canta la, la, la, y si no despiertan de ese sueño habrá problemas. Muchos alcaldes se sienten menos alcaldes que él por sus aires de superioridad. Él sabe que yo lo enfrento. Él no tiene más capacidades porque sea alcalde de Guaynabo. Es tan alcalde como yo. Ahora, a Molina le digo que tiene la oportunidad de hacer todo bien, pero todo depende si O’Neill lo deja, porque lo amenaza de no pagar la cuota e irse, simplemente porque él es el que más paga; pero él sabe que no es parte de la matrícula cuando se realizan conferencias. Está unos minutos y ya”.

“Me siento liberado al salirme de todo esto y decir las cosas como son, puntualizó”.

No obstante, Molina respondió: “No le voy a contestar, el compañero está en todo su derecho de molestarse. No obstante, tiene una invitación abierta a continuar trabajando por la Federación. Ya eso pasó. La misma oportunidad que tuvo él, la tuve yo. Yo sólo vengo a trabajar de la mano de todos los alcaldes”.

Molina culminó diciendo que no iba a responder sobre su lazo estrecho con Hector O’Neill y que aclara que aunque García haya sometido su renuncia a la Federación, él no va a autorizar, ni a firmar para que se retire”.