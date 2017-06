Difunden proyecto de recogido de basura en Arecibo sin cumplir con la ley

Por: Pamela Hernández Cabiya

El método empleado por parte de la administración de Carlos Molina en el municipio de Arecibo sobre el recogido de basura, provocó que el partido contrincante estableciera su postura.

El legislador minoritario municipal por el PPD en Arecibo, Orlando Colón Soto, expresó que “En términos generales, entendemos que en Arecibo hay un problema que viene arrastrándose con relación a los desperdicios sólidos, reciclaje y composta que se tiene que atacar ya. Ahora mismo Arecibo tiene deudas con tres compañías diferentes. Dos que están ofreciendo servicio (aunque se debe dinero) y una que ya no ofrece sus servicios por lo que se le debe. Ahora bien, el tipo de impuesto que planteó el alcalde es un poco oneroso y dificultoso en su aplicación que al final del día podría representar que ni se recauden, ni se mejoren los servicios”.

Destacó Colón, que actualmente solo se recoge la basura en 16 comunidades y que solo representan el 12% de las comunidades de Arecibo. Añade que tampoco se recoge el material orgánico (composta) donde el ciudadano recurre a empresas privadas y se le cobra por depositarlo. A parte de las dos principales fallas que identifica el legislador de primera mano tras no contemplarse en su totalidad; destapa una realidad sobre los impuestos otorgados en el recogido de desperdicios sólidos. “El impuesto surge originalmente como un impuesto a los comercios y fue en el año 2014 que se aprobó. Luego en enero de este año, el alcalde trae el proyecto de ordenanza para extender ese cobro a los residentes con una tarifa de $10.00 dólares mensuales que también tiene escalas de suscripción”.

En adición Colón recalcó que el proyecto está falto de corregir detalles esenciales y que no debió difundir a los medios el mismo hasta tener todo preparado. “Hemos reclamado desde enero que no se realizó una vista pública y que la Ley de Municipios Autónomos artículo 2.006 le da potestad a los municipios de poner este impuesto, pero da unas normativas. Entre ellas, está una cantidad de vistas públicas anunciadas, también establece que el uso de los ingresos recaudados por concepto de impuesto tienen que ser utilizados específicamente para nuevos programas de reciclaje; y en el municipio de Arecibo así lo dice. El mismo, se estaría utilizando para el pago de deuda acumulada. A decir verdad, se presenta una discrepancia con la ley. Ahora bien, ellos mencionan que el gobierno a nivel central tiene planes de enmendar esa ley lo más pronto posible. Fuera de eso, el impuesto no promueve el reciclaje porque la realidad es que no hay capacidad en el municipio para recoger el reciclaje en todas las comunidades y ahora que se está evaluando el presupuesto, los ingresos por conceptos del recogido de desperdicios sólidos a nivel residencial; aclara que lo que se recoja de ese dinero en estos primero años serán exclusivamente para el pago de deuda. Así que ni siquiera se va a invertir en adquirir nuevos camiones y nuevas tecnologías para poder cumplir con el recogido”.

Mencionó de igual manera que la implementación tecnológica para suscribirse al servicio compulsorio para la recolección de desperdicios sólidos, no beneficia a la población mayor de 65 años que no entiende el proceso cibernético. “Hay veces que ni siquiera tienen el acceso para hacer todo el registro. Esta inquietud se le dio al alcalde y la respuesta es que se puede hacer a través de la alcaldía. Ahora, la ordenanza establece que a partir del anuncio de la misma tendrán un mes de haber realizado el registro y luego de pasar el mes, caería la multa. Eso nos preocupa porque hace falta mucha orientación”, expresó.

Por parte de este partido minoritario, integrando así el PIP, el legislador mencionó que estuvieron en contra de la aprobación porque no se estaba cumpliendo con el proceso. “Nosotros ni el municipio logramos descifrar como se va a cobrar en las miles de vivienda independientemente de si es residencial o si es una casa dividida y demás. En el proyecto hay muchas lagunas y hasta que eso no se aclare nosotros no podemos estar a favor. Además de que estamos planteando que hay que buscar alternativas que realmente promuevan el reciclaje y ahí es que la medida del municipio con la medida de las bolsas plásticas contrasta mucho. Nosotros también llegamos un punto donde fiscalizar un impuesto que se está poniendo en Arecibo es dificultoso cuando se tiene a un CRIM que no tiene un registro total de las propiedades o cuantas viviendas hay desuso. Esa información al no saberla se emitirán las multas”.

Por tanto, Colón añadió que había una gran falta de planificación. Por otro lado, explicó que lo que Carlos Molina había expresado sobre colocar cámaras de seguridad para evitar los vertederos clandestinos no era cierto. “En el municipio ahora mismo hay un déficit de $12 millones de dólares y a la policía municipal se le redujo el presupuesto. Así que, no creo que el municipio pueda. De seguro que no está el dinero”, concluyó.