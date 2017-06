Desestimada parcialmente demanda de Energy Answers

Por: Christian Irizarry Maysonet

El juez Santiago Cordero Osorio, anunció desde su estrado en el Tribunal Superior Sala de Arecibo, la desestimación de la solicitud de entredicho provisional e interdicto preliminar presentada contra más de 34 demandados compuestos por grupos ambientales, abogados, y hasta entidades religiosas. Esta determinación fue tomada el pasado jueves, 22 de junio, luego de haber concluido una extensa vista entre las partes, que duró casi 12 horas.

“Nosotros fuimos victoriosos”, expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizadores Anti-Incineración (Coalición), al referirse a la determinación del juez quien desestimó la solicitud de Energy Answers para remover el campamento que mantiene la Coalición a alturas del K.m. 73.6 de la Carr. #2 en Arecibo. “Nuestro campamento está establecido en ese lugar para vigilarlos ya que intentan comenzar una construcción ilegal para el cual no tienen permisos”, explicó Conty.

Conty se expresó convencida de que el recurso judicial se está utilizando para coartar la libertad de expresión del grupo activista. “Energy Answers está tratando de utilizar los tribunales para sacarnos de allí…Intentan dividir la lucha, dividir la oposición”, añadió. Como demandados, se incluyeron a más de 34 partes que englobaron organizaciones ambientales, individuos, abogados, y hasta a la Iglesia Metodista.

El Lcdo. Pedro Saadé Lloréns, uno de los abogados de la Coalición, dijo que el recurso judicial pretendía lograr la prohibición de la celebración de protestas frente al terreno en dónde Energy Answers intenta llevar a cabo trabajos de movimiento de terreno e hincado de pilotes. Saadé explicó que la determinación del juez, que fue anunciada desde el estrado, se debió en parte a que la autoridad en que Energy Answers basaba su reclamo era ilegítima, ya que se basaba en un permiso de la Oficina de Gerencia de Permiso (OGPE) que estaba vencido. El juez desestimó la solicitud de entredicho provisional e interdicto provisional, y convirtió el caso en uno ordinario compuesto por la reclamación por daños y perjuicios, y el interdicto permanente que reclama Energy Answers.

“Energy Answers presentó en evidencia el testimonio de tres guardias de seguridad y el testimonio de Mark Green, el actual presidente de la corporación…nosotros presentamos el permiso expirado de ellos y la propia declaración jurada de Mark Green, que estaba en español y firmada por él, cuando él ni habla español”, añadió Saadé.

“El campamento se va a mantener, la protesta está en pie… Este tipo de litigio tiene muchas implicaciones sumamente peligrosas, se demandaron a casi 40 personas y entidades. Este tipo de demanda se hace con el objetivo escondido de coartar derecho e intimidar”, añadió Saadé.

A pesar de que el campamento permanecerá en su lugar actual, el pleito aún no ha terminado. Energy Answers busca ser compensado por daños y reclaman $108,400 dólares en daños, que según su demanda, sufrieron como consecuencia de las manifestaciones realizadas por la Coalición. Según Saadé sólo hubo un conflicto desde que se estableció el campamento del Bo. Cambalache de Arecibo, refiriéndose a una manifestación realizada en la entrada de los predios de Energy Answers, el pasado 19 de abril. “Ellos tendrán que probar que las protestas en efecto les causaron esos daños y que no se está usando como un subterfugio para resolver una disputa de incumplimiento de contrato interno que Energy Answers tiene contra su subcontratista”, culminó el Licenciado.

Al cierre de esta edición no se recibió respuesta ni expresiones por parte de los representantes de Energy Answers.