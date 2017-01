Desespero en Municipios del Norte por falta de atención a carreteras Municipales y Estatales

Por: Pamela Hernández Cabiya

Quejas van y vienen por el deterioro de las carreteras en Puerto Rico. Es una problemática que va incrementando y que ocasionan ciertamente consecuencias a los autos al poner en riesgo la seguridad del ser humano al volante. La ley 104 de carreteras, enmendada el 29 de junio de 1955, permite reclamar las consecuencias que obtuvo, después de haber sufrido daños.

A raíz de esto, actualmente, muchas personas son las que reclaman un reembolso a su bolsillo y han sometido la preocupación a las agencias pertinentes para que se pueda resolver con anterioridad la gravedad de las carreteras. Si usted ha pasado por esta situación y desconocía que tiene el derecho de someter una queja al Departamento de Transportación y Obras Públicas; estos son los pasos a seguir:

1. Llenar un formulario sea la persona impactada y/ o testigos.

2. Someter una querella de la Policía, evidencia de los daños (fotografías), copia de la licencia del vehículo y copia de la licencia de conducir.

3. Reclamación de la compañía de seguro a la cual pertenece.

4. Declaración jurada del dueño oficial del auto o si pertenece a una corporación, de igual manera debes someter la autorización para dar paso a reclamar.

Uno de los municipios que mantuvo una queja de parte, incluso, de la misma administración, fue el pueblo de Barceloneta. La alcaldesa, Wanda J. Soler, pone los puntos claros sobre la mesa y evidencia los agravios que tiene que lidiar todos los días; a pesar de comentar que las carreteras municipales están en perfectas condiciones. No obstante, la primera administradora de Barceloneta explica que ante la preocupación del pueblo, ha tenido que intervenir repentina e inmediatamente a mejorar el asfalto de las carreteras estatales del pueblo que no le competen al municipio arreglar. “Le hemos hecho el acercamiento al DTOP, pero no se ha realizado absolutamente nada. Esto es mucho más que estético, esto es cuestión de seguridad”, explicó Wanda .

Las carreteras: PR-140, PR-2 y PR-681, son las carreteras estatales que el municipio de Barceloneta invirtió de sus fondos para tener mejoría inmediata. “Tuve que asumir la responsabilidad y sacar presupuesto de otros proyectos para poder asfaltar. Tuve que a costa de eso, posponer fondos” ,mencionó. El costo que sacaron por carreteras de los fondos municipales fueron: •PR-2 mejora de dos carriles- $180,000 dólares.

•PR-140: $100,000 dólares.

•PR-681: $160,000 dólares (adicional se gastó $60,000 dólares en alumbrado).

Para un total de $500,000 dólares desviados para resolver un asunto que le compete al estado resolver. “Pedimos a gritos que nos ayuden con las carreteras estatales”, finalizó desesperada.

Otro caso, fue el municipio de Manatí. El alcalde José Sánchez expone su preocupación al ver la situación de las carreteras de tránsito que se requiere trabajar urgentemente para salvaguardar al ciudadano. “Verificamos varias calles en las comunidades, tanto municipales como estatales. Hay una que ya se reportó al Depto. de Transportación y Obras Públicas, la PR-6685 que es la carretera de Manatí hacia Ciales; una calle bien deteriorada. Nos reunimos con el Secretario del DTOP estatal y están identificando asfalto. Hay otras calles que discutí con el Secretario que están en condiciones delicadas. Tenemos la carretera PR-666 en conexión con la PR-667, que es el proyecto de la comunidad Cortés donde el Río Grande de Manatí cuando crece cubre esa calle. Ese proyecto comprendía en construir un puente. No obstante, se quedó a mitad desde hace 7 años. Lo que hay es una vía alterna al lado del río y se está desbordando. Ahí pasa toda una comunidad. Hay otras calles que también tienen problemas. La carretera de camino al barrio San José que también tiene problemas de inundación. Lo mismo ocurre en la comunidad de Boquilla, que es un área de 4 calles que quedan incomunicadas cuando llueve, ya que, el nivel del agua es tan alto que cubre prácticamente todas las viviendas y las calles; como también otras calles con la misma situación”, explicó Sánchez.

De igual manera, el alcalde explicó que hay varias carreteras municipales con daños críticos ya que la pasada administración no cumplió completamente con los proyectos otorgados respectivamente. Es decir, que bajo la administración del pasado alcalde por el PNP, Juan “Bin” Cruz, no culminó los proyectos por utilizar fondos existentes para pruebas de investigación y no para continuar asfaltando y/o buscando alternativas viables para el pueblo. “Se presentaron en esa administración unas ideas que muchos de ellos se quedaron en estudio. Se adjudicó un dinero y se gastó en estudio, ahí se quedó y otros no hicieron nada. Cada alcalde tiene su manera de bregar los asuntos del pueblo, pero yo entiendo que han sido proyectos que se han quedado a mitad. Muchos de los proyectos paralizados los contratistas vendieron sus contratos y se debe a esa misma situación. No simplemente tengo ese problemas en las carreteras sino a nivel municipal.

Todos estos proyectos están paralizados porque no tienen dinero. Prácticamente, en términos generales la situación es crítica y hay que trabajar con eso, finalizó".

