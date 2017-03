Desahogo Comunitario

AEE le dice que tiene que seguir llamando

Siempre los ciudadanos se han quejado del mal servicio que ofrece Energía Eléctrica. Se comunica una dama de la Comunidad Conde Ávila de Cabo Rojo, para informar que en la calle Orquidea, frente a la Iglesia, hay un foco prendido día y noche, desde hace un año. Ella ha llamado para quejarse, la tienen una hora pasándola de una extensión a otra. Así ella ha presentado dos querellas, pero la respuesta es que: “tienen que seguir llamando ¡Qué barbaridad!”, comentó la lectora, molesta. Entiende ella que a la AEE, no le preocupa ahorrar, tampoco se molesta por dar buen servicio al abonado.

Siguen instalando antenas

Una lectora del barrio Sabana Eneas de San Germán se queja porque en su barrio van a instalar una antena de comunicaciones de T Mobile de175 pies de altura. La misma la ubicarán al lado de un taller de mecánica y una ferretería. Alega ésta que ellos no tienen permiso. Además ha llamado al municipio para ver si pasan por allí, pero el alcalde parece no importarle. Ella entiende que eso hace daño y exhorta a los residentes que se enteren y hagan algo.

¿Qué le pasa al alcalde?

Los alcaldes tienen sus peculiaridades en dar servicio, a unos les gusta la exposición, aunque no hagan nada. Otros no estan disponibles para el pueblo que lo eligió. Nos llama una residente del pueblo de Florida y se queja porque el alcalde nunca está accesible, ni para los empleados, porque ella ha preguntado. Explica que al llamar y pedir una cita con el alcalde, le informan que él está reunido o se encuentra fuera del pueblo. Añade la lectora que: “él atiende a la gente que llega de afuera y no se sabe qué le pasa al alcalde”.

Y…hablando de alcalde

Unos lectores llaman a nuestra linea, para comentar la situación del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. Añaden que sus casos por hostigamiento sexual son un escándalo y una vergüenza. Le han pedido la renuncia y sigue ahí. Sostiene el querellante que eso es un mal precedente para la justicia hacia las mujeres en Puerto Rico. Agrega que a alguien del gobierno le conviene que siga allí.

Otro lector comentó que en muchos municipios del país ocurre lo mismo, pero con hombres y los afectados no se quejan, eso es muy serio. Alguien debe dar la voz de alerta porque resulta tan bochornoso como lo de O’Neill.