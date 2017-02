Debate Político

LOS MUROS ISLEÑOS

En un país que se hace llamar el ejemplo de las libertades y el progreso en el mundo, han decidido seleccionar a un Presidente inculto y fantoche. Trump es el mejor ejemplo de todo lo que no te puede dar el dinero.Lo peor es que su elección de muchas formas define lo que es el pueblo americano. En su delirio, Trump y sus seguidores pretenden culpar a los extranjeros de todo lo malo que vive su país, desde la criminalidad hasta su crisis económica. Por eso proponen construir un muro que aísle a EEUU de sus vecinos pobres del sur (hipócritamente, no se les ocurre hacer un muro que los separe de los vecinos blancos y ricos de norte canadiense).

El rechazo mundial a la conducta medieval del gobierno americano ha sido sonoro y generalizado. Aquí también unimos nuestras voces contra la visión troglodita. Sin embargo, no tengo duda de que algunos en Puerto Rico favorecerían igualmente la construcción de un muro que nos aísle. Como a todas las islas, la providencia nos creó un muro natural. Ello nos ha hecho sufrir de un crónico insularismo: no vemos hacia afuera y no nos ven desde afuera. Creo, sin embargo, que esa barrera natural no ha impedido que algunos creen otros tipos de muros.

Si no estuviéramos rodeados de mar, de seguro alguien propondría construir un muro que impidiera la llegada de dominicanos, haitianos o cubanos. Para colmo, usarían los mismos argumentos torpes de Trump. Esencialmente, el problema de fondo es la ignorancia, la inseguridad y el temor a la diversidad. Por ello, hay innumerables manifestaciones del mismo problema ¿Acaso, arropados con mantos de cristiandad, no habría quienes quisieran construir un muro que separe a los homosexuales del resto de la sociedad?, ¿qué tal separar a ricos y pobres con muros que llamamos “controles de acceso”?, ¿qué tal los convencionalismos que estigmatizan a blancos y negros y crean muros que los dividen entre los que tienen oportunidades y los que carecen de ellas?

Debemos admitir que, con más sutileza y menos discusión pública, en Puerto Rico hemos creado históricamente muros sociales para dividir a nuestra gente. Esos muros isleños deben ser motivo de la misma vergüenza que el propuesto en EEUU. Hay que reafirmar constantemente la defensa de la dignidad humana y el respeto a la diversidad, que lejos de debilitarnos, nos hace crecer y fortalecernos como pueblo.

Puerto Rico Zona Cero

El próximo 11 de junio del año en curso, nuestro país tendrá una de las oportunidades más grandes e importantes de su historia en la lucha porque se reconozca la igualdad y soberanía de todos los puertorriqueños. La diferencia en nuestra lucha a la que libraron otras colonias y naciones es que la nuestra es bajo el sagrado derecho al voto que garantiza la bandera de las 13 franjas y las 50 estrellas como símbolo único de la democracia a través de todo el mundo. No hay duda que la gran protección de Dios, ha librado este país de batallas sangrientas que culminaron con miles de pérdidas de vidas en otros países y naciones, de las cuales algunas de ellas se mantienen activas en el Oriente Medio. Nuestro país es uno civilizado y cada día que pasa los niveles de educación avanzan a pasos agigantados dejando atrás aquellos días del analfabetismo masivo que encontraron los americanos a su llegada en 1898. No hay duda que nuestros conciudadanos del norte le brindaron acceso a la felicidad y dQignidad a los puertorriqueños con las ayudas federales y la protección de posibles invasiones de otros países. El progreso de Puerto Rico es incuestionable y no puede negarse como parte de nuestra historia, atrás quedaron los pies descalzos, las chozas y el ambiente de miseria que había en nuestro país antes de la llegada de los americanos. Ahora tenemos que definir si queremos continuar por el camino del progreso o quedarnos en el estancamiento que ha llevado a miles de nuestros hijos y nietos a abandonarnos. El país se está vaciando y la única opción que tenemos es ponernos los pantalones, bien puestos, y definir que queremos hacer con el “status” político. Han sido miles los debates sobre nuestras posibles definiciones políticas, pero solamente 3 son reconocidas mundialmente: la Estadidad, la Libre Asociación y la Independencia. Las últimas 2 muy parecidas. La Estadidad te brindará la oportunidad de escoger al presidente de los Estados Unidos, junto a 6 representantes y 2 senadores puertorriqueños que irían al Congreso. Además con las ayudas económicas de más de 10 billones adicionales se acabarían los problemas de dinero en el gobierno de la isla. Las otras opciones son la separación y a Dios, que reparta suerte. Los espero el 11 en la zona cero de Puerto Rico.