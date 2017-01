Debate Político

Charlie Hernández

LOS ADVERTIDOS

No creo que haya habido un momento en nuestra historia donde hayamos estado más advertidos de las consecuencias y comoquiera decidimos, como país, continuar ingenuamente hacia el abismo. Tristemente, tras la elección del 2016 vemos la facilidad con la que mucha de nuestra gente puede ignorar lo obvio y creerse las fantasías de cualquier pregonero. Se advirtió que habrían de atentar contra el empleo y los derechos de la clase trabajadora. En su primera semana de control legislativo, y en solo unas horas, radicaron y aprobaron a puro mollero, sin gran discusión, intelecto o análisis, una “reforma laboral”, que decapita derechos adquiridos hace décadas por nuestros trabajadores. El único ganador es el patrono que hará unas moneditas adicionales a expensas del humilde y el desprotegido. Nadie, ni siquiera sus proponentes, puede decir cuantos empleos va a crear esa patraña, si alguno. Para colmo, creen que si hacen todas sus locuras en las primeras semanas de su gobierno el país olvidará en unos meses y no les pasará factura electoral. Se advirtió que un gobierno PNP trataría de embrollarnos aún más tomando prestado para pagarle a los bonistas mientras recorta servicios públicos. Esta misma semana reconocen que hay dinero para pagar la nómina pública pero no para pagar la deuda y la solución que se busca es el préstamo que prometieron durante la campaña que no harían. Esa promesa duró menos que su Fiesta de Reyes. Se advirtió que este gobierno trataría de imponernos su fantasía ideológica estadista. Durante la campaña ofrecieron el chiste ese del Plan Tenesí; sin embargo, desde el poder ignoran su propia promesa para legislar otro plebiscito inútil que busque crear una súper mayoría a favor de la estadidad mientras desvían localmente la atención sobre las otras barbaridades que hacen contra nuestra gente. Todo, absolutamente todo lo que está haciendo este gobierno fue advertido al país pero decidieron ignorar las señales claras para darles la confianza electoral. Me pregunto ¿qué piensan esos cientos miles que se quedaron en sus casa pensando que el voto no tenía consecuencias o los otros miles que botaron su voto con candidatos simpáticos que no podían detener al PNP? Aún la desarticulada campaña del PPD fue suficiente para plantear las advertencias necesarias a un país que no quería escuchar, ni creer. Hemos cambiado realidades responsables por peligrosas fantasías ¿Cuánto terminará costando al país ese voto del 2016? Nadie sabe, pero al menos… estábamos advertidos.

Peter Muller

Puerto Rico en Crisis

Así recibió el gobierno del Dr. Ricardo Rosselló el país, lleno de deudas a suplidores y un déficit que sobrepasa los 50 billones de dólares. Además de una deuda con los bonista que ronda los 70 billones de dólares. Usted lo está leyendo bien, el país, nosotros los puertorriqueños debemos alrededor de 120 mil millones de dólares que quizás sus tataranietos terminen de pagar con suerte. Ante esta situación el Dr. Ricardo Rosselló ha cogido el toro por los cuernos y se encuentra sumergido en negociaciones profundas con la junta de control fiscal, los bonistas y suplidores para llegar a unos acuerdos razonables que eviten el tranque del gobierno y la suspensión de las pensiones en el mes de febrero. No hay duda que el gobernador está haciendo movimientos serios e importantes desde antes de juramentar para evitar esta debacle que se avecina. El Senado y la Cámara de Representantes están cooperando de manera rápida y eficiente con medidas que ha enviado La Fortaleza, para trabajar este difícil cuadro económico que heredaron de los ME VALES, de Alejandro García Padilla Y DE UNA LEGISLATURA POPULAR QUE FUE POCO EFICIENTE bajo su mandato. El pasado gobierno fue una pesadilla de mala administración y de impuestos que no queremos volver a caer en ella. Ahora hay que arreglar los entuertos y las malas decisiones para encaminar al país hacia la ruta correcta del progreso. El presidente del senado Thomas Rivera Schatz, radicó una medida para un plebiscito urgente el día 28 de mayo donde el pueblo de Puerto Rico tendrá la oportunidad de expresarse con un mensaje contundente a los Estados Unidos de América, exigiendo la igualdad como ciudadanos americanos a través de la Estadidad. Obviamente tenemos la desigualdad económica porque no somos estado, la oportunidad es única para ayudar a Puerto Rico, a salir de la crisis y debemos aprovecharla. Son miles de hijos, nietos, parientes y amigos los que han abandonado nuestro terruño en busca de mejor calidad de vida en uno de los 50 estados, nosotros con el poder del voto somos los únicos que podemos parar este éxodo masivo de nuestros seres queridos. Hagamos lo propio, recatemos lo nuestro y apoya el plebiscito participando y votando por LA ESTADIDAD.